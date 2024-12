Giá vàng nhẫn, vàng miếng SJC trong nước tiếp đà giảm mạnh

Cùng chiều giá vàng thế giới, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC trong nước chiều 14/12 tiếp đà giảm mạnh. Vàng miếng bày bán tại Agribank. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN Cụ thể, tại thời điểm 15 giờ 20 phút, tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 83,5 - 84,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.



Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá vàng nhẫn ở mức 83,3 - 84,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.



Tương tự, giá vàng miếng SJC cũng được các doanh nghiệp vàng điều giảm, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 83,8 - 86,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá vàng miếng SJC ở mức 83,8 - 86,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.



Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm nhẹ vào ngày 13/12, sau khi kim loại quý này đạt mức giá cao nhất trong hơn 5 tuần vào phiên trước đó và đồng USD tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên, xét theo tuần, giá vàng vẫn đi lên do kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới. Kết thúc phiên chiều qua (13/12), giá vàng giao ngay giảm 1,1% xuống còn 2.652,29 USD/ounce và giá vàng kỳ hạn Mỹ đóng cửa giảm 1,2% ở mức 2.675,80 USD/ounce. Trong khi đó, đồng USD ổn định ở mức cao nhất trong hơn hai tuần. Giá vàng đã tăng 1% trong phiên giao dịch đầu tuần này (ngày 9/12), đạt mức cao nhất trong hai tuần, nhờ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương) nối lại hoạt động mua vàng sau sáu tháng tạm dừng. Tâm lý lạc quan càng được củng cố bởi kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tuần tới. Đà tăng được duy trì cho tới ngày 12/12. Sau khi đạt đỉnh của một tháng, giới đầu tư thực hiện hoạt động chốt lời khiến vàng giảm nhẹ. Mặc dù vậy, tính chung cả tuần này, giá vàng vẫn đi lên so với tuần trước đó. Chiến lược gia thị trường cấp cao tại công ty giao dịch hàng hóa kỳ hạn RJO Future, Daniel Pavilonis, nhận định, giá vàng đã có một năm bùng nổ. Vào những tuần cuối năm đã có một số hoạt động chốt lời xuất hiện. Tuy nhiên, hiện tượng này dự báo chỉ xuất hiện trong ngắn hạn và vàng sẽ tiếp tục tăng cao trở lại. Nhà phân tích tại ngân hàng Julius Baer, ông Carsten Menke, cho rằng bất kể những thách thức hiện hữu, nền kinh tế Mỹ sẽ mạnh hơn vào năm tới. Triển vọng này sẽ để lại ít dư địa hơn cho việc cắt giảm lãi suất và do đó sẽ mang lại ít động lực để vàng tăng giá hơn nữa.