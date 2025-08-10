Giá ‘vàng nghèo' tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm: Lãi lớn nhưng rủi ro khó lường

Tới đầu giờ chiều 6/10, giá bạc miếng 1kg đã vượt ngưỡng 51 triệu đồng (tương đương khoảng 1,91 triệu đồng/lượng), tăng khoảng 2,5% so với cuối tuần trước. Trong một tháng qua, giá bạc đã tăng 18,6%.

Tính từ đầu năm tới nay, giá bạc trong nước đã tăng khoảng 78%, vượt trội so với mức tăng 66% của giá vàng miếng SJC, mức tăng 48% của giá vàng thế giới và cũng tăng nhanh hơn giá bất động sản chung cư, đất nền ở hầu hết các địa phương trên cả nước.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước tăng mạnh là do giá thế giới tăng cao. Kể từ đầu năm, giá bạc trên thị trường quốc tế tăng 64,4%, từ 29,5 USD/ounce lên đỉnh cao 48,5 USD/ounce như hiện tại.

Ngoài ra, giá vàng gần đây cũng leo thang, sức cầu mua vàng cao hơn so với cung, trong khi nguồn cung khan hiếm. Mở cửa phiên 6/10, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới tăng 50 USD, lên trên 3.940 USD/ounce. Kéo theo đó, giá vàng miếng SJC đắt thêm 1 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục mới: 139,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn lên đỉnh cao 137 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng vượt trội vàng. Ảnh: GC

Bạc thế giới tăng mạnh trong bối cảnh hầu hết các loại tài sản đồng loạt vọt lên đỉnh cao mới, từ chứng khoán Mỹ, chứng khoán nhiều nước châu Á, cho tới nhiều loại tiền số... Trong nước, kinh tế Việt Nam tăng tích cực, GDP quý III ước tăng 8,23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ba quý đầu năm, GDP tăng 7,85% so với năm trước.