Giá vàng ngày 29/3 tiếp đà lập đỉnh, tiến sát mốc 110 triệu/lượng

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn ở mức 98,4 - 100,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.



Trên thị trường thế giới, giá vàng đã tăng lên mức đỉnh mới trong phiên 27/3, khi các nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn này để đối phó với căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang và sự lao dốc của thị trường chứng khoán.



Khoảng 0 giờ 40 phút sáng ngày 28/3 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1% lên 3.050,32 USD/ounce, sau khi có lúc đã chạm mức cao kỷ lục là 3.059,30 USD/ounce cũng trong phiên này. Giá vàng đã lập mức cao kỷ lục 17 lần kể từ đầu năm 2025 đến nay.



Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1,3%, chốt phiên ở mức 3.061 USD/ounce, sau khi đã chạm mức cao nhất từ trước đến nay là 3.071,30 USD/ounce cũng trong phiên này.



Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại công ty giao dịch hàng hóa kỳ hạn RJO Futures, nhận định thị trường dường như sẽ sớm chứng kiến giá vàng kỳ hạn chạm mốc 3.100 USD/ounce và động lực chính là hoạt động mua vào tài sản trú ẩn an toàn này do những bất ổn xung quanh kế hoạch thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.



Ông Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại công ty thương mại hàng hóa Blue Line Futures, cho biết giá vàng cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ dòng vốn mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu từ những quỹ hoán đổi danh mục (ETF).



Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 28/3, để đánh giá lộ trình cắt giảm lãi suất tiếp theo, sau quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần trước.



Vàng vốn được xem là hàng rào phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn kinh tế và chính trị, và thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.