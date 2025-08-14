Giá vàng miếng SJC xác lập đỉnh lịch sử mới, cao hơn thế giới 16,6 triệu/lượng

Cụ thể, sáng nay, Công ty CP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đưa giá vàng miếng lên mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng ở chiều mua vào và đắt thêm 500.000 đồng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác trên thị trường như Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI,… đưa giá vàng miếng lên mức 123,5-124,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

124,7 triệu đồng/lượng là mức giá cao nhất của vàng miếng trong nước từ trước đến nay.