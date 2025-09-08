Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử, vì sao chuyên gia nói không nên mua vào lúc này?

Ngày 9-8, giá vàng miếng SJC được các công ty niêm yết mua vào 123,2 triệu đồng/lượng, bán ra 124,4 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chỉ trong khoảng 1 tuần nay, giá vàng miếng tăng nhanh thêm 3 triệu đồng/lượng và bỏ xa mốc kỷ lục 124 triệu đồng hồi tháng 4-2025. Nhiều người kỳ vọng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng khi giá thế giới chưa vượt đỉnh và nguồn cung vàng trong nước vẫn còn khan hiếm.

Tuy vậy, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia vàng Trần Duy Phương, lại cho rằng vàng vẫn có rủi ro trong thời gian tới.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương bình luận diễn biến giá vàng miếng thời gian qua

Giá vàng miếng SJC bỏ xa vàng thế giới