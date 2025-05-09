Giá vàng liên tục phá đỉnh, chạm 134 triệu/lượng: Yếu tố quyết định giá hạ nhiệt

Loạt yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng

Giá vàng trong nước liên tục phá đỉnh. Phiên giao dịch ngày 4/9, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức cao kỷ lục 132,4-133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục tăng lên mốc kỷ lục mới. Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 126,5-129,5 triệu đồng/lượng, tăng hơn 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng 3/9.

Trong khi đó, giá vàng thế giới sau khi lên sát 3.580 USD/ounce - mức kỷ lục mọi thời đại, đã hạ nhiệt nhưng vẫn vượt xa ngưỡng 3.500 USD/ounce.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cố vấn của Hội đồng vàng thế giới tại Việt Nam, phân tích loạt yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng.

Trước hết, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gần như chắc chắn sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới, ít nhất 25 điểm và có thể giảm tiếp vào tháng 12. Việc hạ lãi suất khiến đồng USD suy yếu, đã mất giá khoảng 9-10% từ đầu năm đến nay, đẩy giá vàng lên cao.

Cùng với đó, kinh tế Mỹ đối mặt với lạm phát và nguy cơ đình lạm, khiến các quỹ đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn. Kinh tế toàn cầu cũng bất ổn sau chính sách áp thuế đối ứng của Mỹ, đặc biệt là quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc, làm gia tăng lo ngại của nhà đầu tư. Tình hình địa chính trị căng thẳng khi xung đột Nga - Ukraine chưa ngã ngũ, chiến sự Israel - Hamas vẫn tiếp diễn.