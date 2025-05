Giá vàng liên tục giảm mạnh: Nên mua hay bán?

Ngược lại nếu muốn mua vàng lúc này cần cân nhắc dư địa tăng giá còn nhiều hay không. Không nên chạy theo phong trào và đừng quá lo lắng khi thấy giá vàng biến động, điều quan trọng là cần có chiến lược và mục tiêu lợi nhuận.

Theo ông Bảng, việc tích trữ vàng đã trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức của người Việt Nam. Đây như một hình thức sở hữu “bảo hiểm tài chính” cho gia đình. Vì thế tuy giá vàng có thể giảm liên tiếp như giai đoạn hiện nay nhưng rất có thể chỉ trong giai đoạn ngắn. Nhu cầu trong nước vẫn rất lớn, vì thế chỉ cần sự đảo chiều của giá thế giới thì giá vàng trong nước lập tức tăng theo.

Trong khi đó, ông Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) - cho rằng, ở thời điểm này, nhà đầu tư nên tranh thủ vùng giá đang thấp để mua vào. Nguyên nhân là các yếu tố chính trị trên thế giới diễn biến rất khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì thế, vàng vẫn được giá và có cơ hội tăng lại.

Vàng được dự báo đạt 4.800 USD/ounce vào năm 2030

Dù giá vàng năm nay đã bứt phá mạnh mẽ, chạm đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce, các chuyên gia tại Tập đoàn quản lý tài sản và đầu tư Incrementum AG nhận định xu hướng tăng dài hạn mới chỉ ở giai đoạn đầu và sẽ còn tăng mạnh hơn trong nửa cuối thập kỷ này.

Trong báo cáo thường niên In Gold We Trust công bố ngày 15/5, nhóm nghiên cứu do Ronald-Peter Stöferle và Mark Valek dẫn đầu giữ nguyên dự báo giá vàng đạt 4.800 USD/ounce vào năm 2030. Tuy nhiên, với lạm phát đang gia tăng, họ đưa ra kịch bản lạc quan với giá vàng có thể vọt lên 8.900 USD vào cuối thập kỷ.

“Từ đầu năm, đà tăng mạnh đã đưa giá vàng tiến gần hơn đến kịch bản lạm phát so với kịch bản cơ bản”, các nhà phân tích nhấn mạnh.