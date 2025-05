Giá vàng liên tiếp giảm sâu: Tuần tới phục hồi hay tiếp tục rơi vì ông Trump?

Nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt Trung Quốc, Nga và Ấn Độ, vẫn mạnh mẽ. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mua thêm 2,2 tấn vàng trong tháng 4, nâng tổng số vàng mua từ đầu năm lên 14,9 tấn.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương có thể vượt 500 tấn trong năm 2025, là lực đỡ quan trọng cho giá vàng. Tuy nhiên, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng có dấu hiệu chững lại trong tháng 5, với khả năng rút ròng do tâm lý ưa rủi ro tăng lên.

Sự dịch chuyển vàng vật chất giữa New York và London cho thấy dòng chảy đầu cơ bất thường. Các quỹ ETF vàng tại New York ghi nhận hoạt động mua ròng trở lại sau nhịp điều chỉnh, trong khi London chứng kiến dòng vàng vật chất chảy ra, có thể do các nhà đầu tư châu Âu chuyển hướng sang chứng khoán. Điều này phản ánh sự phân hóa trong tâm lý đầu tư, nhưng không đủ để đảo ngược xu hướng giảm ngắn hạn của giá vàng.

Dòng tiền đang dịch chuyển mạnh sang các tài sản rủi ro như chứng khoán và tiền số. Chỉ số Bitcoin đạt 103.000 USD, trong khi chứng khoán Mỹ và châu Âu tăng mạnh nhờ tâm lý lạc quan. Ngược lại, vàng và các tài sản trú ẩn như trái phiếu kho bạc Mỹ chịu áp lực. Nếu tâm lý rủi ro đảo chiều do bất ổn địa chính trị hoặc thương mại, vàng có thể thu hút dòng tiền trở lại.

Trong tuần 19-23/5, giá vàng thế giới có thể tiếp tục chịu áp lực giảm do hoạt động chốt lời và tâm lý ưa rủi ro. Mức hỗ trợ quan trọng nằm ở 3.100-3.200 USD/ounce. Các yếu tố như bất ổn địa chính trị, nhu cầu từ ngân hàng trung ương và rủi ro lạm phát do chính sách của chính quyền ông Trump có thể đẩy giá vàng phục hồi trong trung và dài hạn.

Một số dự báo vẫn cho rằng, vàng có thể đạt 3.500 USD/ounce vào cuối năm.

Tại Việt Nam, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ giá thế giới, nhưng chênh lệch cao so với quốc tế có thể thu hẹp nếu Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý thị trường.