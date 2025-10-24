Giá vàng lên xuống thất thường, người ‘lướt sóng' lúc đỉnh đứng ngồi không yên

Khi giá vàng tăng, nhiều người đổ toàn bộ tiền tiết kiệm hoặc vốn ngắn hạn vào vàng, kỳ vọng kiếm lời nhanh. Khi giá vàng điều chỉnh, họ vừa mất thanh khoản vừa đối mặt nguy cơ thua lỗ.

Đang mua một căn hộ chung cư thanh toán theo tiến độ, có một nguồn tiền nhàn rỗi gần 400 triệu, chị Nguyễn Thị Quỳnh (Đống Đa, Hà Nội) cảm thấy sốt ruột khi giá vàng gần đây tăng giá hàng ngày. Thời điểm bắt đầu mua căn hộ, chị Quỳnh bán 2 lượng vàng với giá chỉ 87 triệu đồng/lượng. Đến nay, giá vàng đã tăng gần gấp đôi.

Đầu tháng 10, tìm hiểu thị trường vàng trong các hội nhóm trên mạng xã hội, thấy cơ hội đầu tư lướt sóng vàng, chị Quỳnh cũng muốn thử vận may. Tại một số thương hiệu vàng lớn như SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu... khó mua được một lượng vàng, chị chuyển qua mua của một thương hiệu khác giá thấp hơn nhưng số lượng nhiều.

Trong vài ngày qua, giá vàng trong nước liên tiếp tăng mạnh, có thời điểm chênh tới hàng chục triệu đồng mỗi lượng, chị Quỳnh quyết định mua hơn 2 cây vàng vào thời điểm gần 155 triệu đồng/lượng. Chị Quỳnh kỳ vọng tới cuối tháng 11, thời điểm đóng tiếp tiền căn hộ theo tiến độ, chị có thể bán vàng và có thêm một khoản lời.