Giá vàng lên mức cao chưa từng có, thêm yếu tố khiến thế giới nổi sóng

Ngay trong ngày đầu sau đợt nghỉ 2/9 (tức 3/9), giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới: 131,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 133,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Đây là mức cao kỷ lục mới, tăng 49,2 triệu đồng/lượng so với đầu năm, tương đương mức tăng hơn 58%.

Giá vàng nhẫn trơn cũng tăng mạnh, lên 125,5 triệu đồng/lượng (mua) và 128,5 triệu đồng/lượng (bán).

Vàng trong nước tăng giá theo giá thế giới. Mở cửa phiên sáng 3/9, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng thêm hơn 7 USD lên 3.541 USD/ounce, sau khi đã tăng vọt thêm 70 USD trong phiên giao dịch 2/9 trên thị trường New York (kết thúc rạng sáng 3/9 giờ Việt Nam).

Vàng tăng giá mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn lên cao. Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào từ đầu năm đến nay đã kéo giá vàng tăng thêm hơn 30% trong khoảng 8 tháng. Bên cạnh đó, giới đầu tư toàn cầu tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đảo chiều chính sách tiền tệ, quay trở lại cắt giảm lãi suất kể từ cuộc họp ngày 17/9 tới.

Điều đáng lo ngại là tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực ngày càng lớn lên Fed và các nhân sự thuộc các ủy ban của Fed.

Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng.