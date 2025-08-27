Giá vàng lên 128 triệu, xóa bỏ độc quyền: Thêm cú hích cho loạt đại gia?

Cổ phiếu ngân hàng 'nóng' theo giá vàng tăng phi mã

Sáng 27/8, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng, góp phần đẩy VN-Index lập đỉnh lịch sử mới.

Vào lúc hơn 9h, cổ phiếu VPBank (VPB) tăng 800 đồng lên 35.100 đồng/cp, sau khi đã tăng 2,4% trong phiên liền trước. VietinBank (CTG) tăng 1.100 đồng lên 52.300 đồng/cp. Vietcombank (VCB) tăng 700 đồng lên 65.300 đồng/cp. Sacombank (STB) tăng 500 đồng lên 55.500 đồng/cp. MBBank (MBB) tăng 750 đồng lên 28.300 đồng/cp. SeABank (SSB) tăng 400 đồng lên 22.200 đồng/cp. BIDV (BID) tăng 600 đồng lên 42.400 đồng/cp.

Tới 9h50, cổ phiếu VCB tăng kịch trần thêm 4.500 đồng lên 69.100 đồng/cp và duy trì đến hết phiên giao dịch buổi sáng.

Nhóm ngân hàng tăng 2 phiên liên tiếp sau chuỗi điều chỉnh và đang ở quanh đỉnh cao lịch sử. Các cổ phiếu này tiếp tục là trụ đỡ cho thị trường chứng khoán, giúp VN-Index tăng hơn 17 điểm trong đầu phiên 27/8, lập đỉnh lịch sử mới.