Giá vàng lập đỉnh, một quốc gia muốn tăng gấp bốn lần dự trữ vàng

Không chỉ Hàn Quốc, Ngân hàng Trung ương Madagascar cũng bày tỏ kế hoạch tăng mạnh dự trữ vàng quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Thống đốc Aivo Andrianarivelo cho biết nước này có thể nâng lượng vàng dự trữ lên 4 tấn, gấp 4 lần so với mức hiện tại là 1 tấn.

Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong ba năm qua, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua thêm hơn 1.000 tấn vàng. Tuy phần lớn giao dịch tập trung ở một số quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, nhưng xu hướng đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào đồng USD vẫn đang lan rộng tại nhiều nền kinh tế mới nổi.

Trong nửa đầu năm 2025, các ngân hàng trung ương mua vào khoảng 415 tấn vàng, thấp hơn mức gần 525 tấn cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với trung bình dài hạn. Giới phân tích dự báo, lượng vàng trong dự trữ chính thức của các ngân hàng trung ương có thể tăng thêm khoảng 900 tấn trong cả năm nay.

Khảo sát thường niên của WGC công bố tháng 6 cho thấy, gần một nửa số ngân hàng trung ương trên thế giới tham gia khảo sát, trong đó 43% cho biết sẽ tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ, cao hơn đáng kể so với 29% năm ngoái. Đồng thời, 95% người được hỏi dự báo dự trữ vàng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới.

Dù giá vàng đã điều chỉnh xuống dưới 4.000 USD/ounce, giới chuyên gia cho rằng xu hướng dài hạn vẫn tích cực. Nhu cầu mua vàng bền vững từ các ngân hàng trung ương được kỳ vọng tiếp tục củng cố vị thế của vàng như tài sản an toàn hàng đầu trong bối cảnh lạm phát cao, đồng USD biến động và bất ổn địa chính trị kéo dài.