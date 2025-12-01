Giá vàng lập đỉnh, đại gia mua thêm 221,7 tấn vàng

Dòng vốn ETF kỷ lục

Theo báo cáo tháng mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), quý III ghi nhận lượng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng đạt mức kỷ lục, trong đó riêng tháng 9 đã chiếm hơn 60% tổng dòng vốn của cả quý.

Cụ thể, 145,6 tấn vàng, tương đương 17,3 tỷ USD, đã chảy vào các quỹ ETF toàn cầu trong tháng 9. Tổng cộng trong quý III, lượng nắm giữ vàng của các quỹ ETF tăng 221,7 tấn, trị giá gần 26 tỷ USD.

WGC cho biết, giá vàng tăng mạnh đã đẩy tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) của các quỹ vàng lên mức cao chưa từng có, trong khi lượng vàng vật chất nắm giữ chỉ còn thấp hơn khoảng 2% so với đỉnh lịch sử vào tháng 11/2020.