Giá vàng lại phá kỷ lục sau khi Chính phủ Mỹ đóng cửa

Vào lúc 14 giờ 13 phút ngày 1/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 3.860,13 USD/ounce, sau khi đã chạm mức cao nhất mọi thời đại là 3.875,32 USD/ounce trước đó cùng phiên. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 cũng tăng 0,4% lên 3.887,40 USD/ounce.



Ông Nicholas Frappell, quản lý cấp cao tại công ty giao dịch kim loại quý ABC Refinery nhận định rằng vàng đang hưởng lợi từ những lo ngại về một đồng USD yếu hơn, tình hình bế tắc liên quan đến việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, cũng như sự bất ổn địa chính trị nói chung. Chuyên gia này nói thêm rằng triển vọng của vàng vẫn lạc quan với các mục tiêu giá hướng tới ngưỡng 3.900 USD/ounce, thậm chí có thể lên tới 4.000 USD/ounce.



Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa phần lớn hoạt động do những chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng đã ngăn cản Quốc hội và Nhà Trắng đạt được một thỏa thuận về ngân sách. Sự kiện này có thể khởi đầu cho một cuộc đối đầu kéo dài và cam go, làm dấy lên nguy cơ hàng nghìn nhân viên liên bang mất việc làm.



Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa cũng có thể trì hoãn công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo bảng lương của các lĩnh vực phi nông nghiệp dự kiến vào ngày 3/10 (giờ địa phương).



Vàng, một công cụ phòng ngừa rủi ro truyền thống trước bất ổn kinh tế và chính trị, có xu hướng hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp do bản chất không sinh lời của nó. Kim loại này đã tăng giá hơn 47% kể từ năm 2025 đến nay.



Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng gần 0,5% lên 46,90 USD/ounce, chạm mức cao nhất hơn 14 năm. Giá bạch kim lại giảm 0,7% xuống 1.563,50 USD/ounce.



Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 1/10, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).