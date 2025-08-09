Giá vàng khó bứt phá mạnh như trước, không nên mua đuổi theo thị trường

Tốc độ tăng giá vàng chậm lại

Giá vàng trong nước tăng liên tiếp hai tuần trở lại đây. Đến ngày 6/9, vàng miếng SJC đã lập kỷ lục mới 135,4 triệu đồng. Vàng nhẫn cũng tiến sát mốc 131 triệu đồng/lượng.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá vàng trong tháng 8 đã tăng 1,2% so với tháng trước, tăng 48,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 8 tháng đầu năm nay, chỉ số giá vàng tăng 40,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trao đổi với PV VietNamNet, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho biết giá vàng trong nước chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có xu hướng lập đỉnh mới của giá vàng thế giới, biến động tỷ giá và tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư.