Giá vàng hôm nay ngày 28/10 lại giảm dữ dội

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 28/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.
Giá vàng trong nước hôm nay
Giá vàng ngày 28/10 giảm giá vàng miếng xuống mức 145,1 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.
Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 28/10, giá vàng trong nước ngày 28/10/2025 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.
Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 145,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 28/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 145,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 28/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.
Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 145,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 4,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.
Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 28/10, giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.
Giá vàng nhẫn hôm nay
Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 28/10, giảm cực mạnh ở một số thương hiệu vàng.
Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 142 –145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 141,2 – 143,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giá vàng giảm 3,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 144,8 – 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 4,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.
Giá vàng thế giới hôm nay
Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 28/10 giảm rất mạnh với giá vàng giao ngay giảm 127 USD/ounce, xuống mức 3.914 USD/ounce.
Giá vàng tương lai giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.005 USD/ounce.
Thị trường vàng thế giới lại tiếp tục giảm rất mạnh, xuống sát mốc 3.900 USD/ounce.
Xu hướng giá vàng
Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhà phân tích thị trường cao cấp của FxPro là Alex Kuptsikevich nhận định, giá vàng sẽ tiếp tục giảm và có thể kéo dài trong nhiều tuần tiếp theo.
Ông cho rằng đợt bán tháo vừa qua là một trong những cú sụt mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, khi giá vàng giảm tới 230 USD mỗi ounce trong phiên - mức giảm nội ngày tồi tệ nhất trong lịch sử.
Chuyên gia phân tích cao cấp của Kitco là Jim Wyckoff cho rằng, thị trường vàng thế giới sẽ tiếp tục dao động mạnh, với xu hướng nghiêng về giảm giá. Ông cho rằng sự biến động lớn đã khiến nhiều nhà đầu cơ rút khỏi thị trường hợp đồng tương lai vàng và bạc vì lo ngại rủi ro.
Với giá vàng trong nước tiếp tục giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.914 USD/ounce (tương đương khoảng 123,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 28/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 22 triệu đồng/lượng.
Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 28/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.