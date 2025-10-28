Giá vàng hôm nay ngày 28/10 lại giảm dữ dội

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 28/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 28/10 giảm giá vàng miếng xuống mức 145,1 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 28/10, giá vàng trong nước ngày 28/10/2025 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 145,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 28/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 145,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 28/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.