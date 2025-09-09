Giá vàng hôm nay (9-9): 'Hạ nhiệt'

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận quanh mốc 3.635 USD/ounce - giảm khoảng 1,4 USD/ounce so với phiên liền trước, nhưng đã tăng đến 40 USD/ounce so với rạng sáng qua.

Giá vàng thế giới hiện ở mức 3.635 USD/ounce. Ảnh: Reuters

Giá vàng tăng vững trong phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ, lập đỉnh hợp đồng/đỉnh lịch sử mới, nối dài chu kỳ tăng trưởng khi kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành 3 đợt hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trước khi năm 2025 khép lại.

Báo cáo việc làm công bố hôm thứ Sáu cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục "hạ nhiệt" trong tháng 8, với số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 22.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000 việc làm và giảm mạnh so với mức điều chỉnh 79.000 việc làm trong tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ nhích lên 4,3%, cao nhất kể từ năm 2021, cho thấy đà tuyển dụng đang chững lại. Thị trường diễn giải số liệu này đồng nghĩa với việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 0,75% trong phần còn lại của năm. Lãi suất thấp thường là yếu tố hỗ trợ cho thị trường hàng hóa, qua đó thúc đẩy nhu cầu. Hiện hợp đồng vàng giao tháng 12 tăng 29,40 USD lên 3.682,60 USD/ounce.

Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán Mỹ đang hướng đến mức tăng vào giữa phiên. Trên thị trường bên ngoài, chỉ số đồng USD suy yếu, trong khi giá dầu thô kỳ hạn nhích nhẹ, giao dịch quanh mức 62,50 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,05%.

Mặt khác, dẫn dữ liệu dự trữ ngoại hối cập nhật đầu tháng này, chuyên gia tại Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua thêm 2 tấn vàng trong tháng 8. Như vậy, sau khoảng nghỉ 6 tháng trong năm ngoái, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã nối dài chuỗi mua vàng lên 10 tháng liên tiếp.

Theo các chuyên gia, dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc hiện ở mức 2.302 tấn, song vẫn chỉ chiếm chưa đến 7% tổng dự trữ ngoại hối quốc gia. Dù Trung Quốc vẫn là một nhân tố tích cực trên thị trường vàng, dữ liệu cho thấy tốc độ mua đang chậm lại, giảm hơn một nửa so với hồi đầu năm - vốn đã thấp hơn nhiều so với đầu năm 2024.

ANH PHƯƠNG