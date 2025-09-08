Giá vàng hôm nay 9/8/2025: Mỹ muốn áp thuế mới, vàng tăng dữ dội

Lúc 20h ngày 8/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.395 USD/ounce, tăng 0,48% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.438 USD/ounce.

Quyết định bất ngờ của Mỹ về việc áp thuế nhập khẩu đối với vàng miếng 1kg và 100 ounce được dự báo sẽ tạo ra một cú sốc lớn trên thị trường vàng toàn cầu và gây áp lực trực tiếp lên Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.

Theo một văn bản phán quyết ngày 31/7 của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), hai loại vàng thỏi phổ biến này sẽ bị xếp vào mã hải quan chịu thuế. Động thái này trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng vàng sẽ được miễn thuế theo chính sách thuế quan dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Phán quyết này của Mỹ được cho là sẽ làm thay đổi dòng chảy thương mại vàng, đồng thời có thể tác động mạnh mẽ đến giá cả và chuỗi cung ứng toàn cầu.