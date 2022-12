Giá vàng hôm nay 9/12: Sáng tăng vọt, chiều giảm mạnh

Tới 9h49' hôm nay (ngày 9/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.793,7 USD/ounce, tăng 5,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.805,1 USD/ounce, tăng 8,1 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Đêm 8/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.788 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.797 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 8/12 thấp hơn khoảng 1,8% (3 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 8/12.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng khá mạnh do sức cầu đối mặt mặt hàng kim loại quý lên cao. Giá vàng trong nước tăng chậm do tỷ giá đồng USD trong nước suy giảm nhanh

Vào đầu phiên giao dịch 8/12 trên sàn New York (tối muộn đêm 8/12 giờ Việt Nam), giá vàng có lúc lên 1.792 USD/ounce sau khi giới đầu tư đón nhận thông tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) mua 32 tấn vàng trong tháng 11, đưa dự trữ vàng lên 1.980 tấn.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giới đầu tư đánh cược Trung Quốc có thể mua thêm nhiều vàng hơn khi dịp lễ Tết sắp đến và nước này ngày càng nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19.