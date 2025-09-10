Giá vàng hôm nay 9/10/2025: SJC vọt lên 142,5 triệu đồng, liệu có rơi mạnh?

Giá vàng thế giới hôm nay 9/10/2025

Tới 20h ngày 8/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.047 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.060 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 8/10 cao hơn khoảng 54,2% (tương đương tăng 1.422 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 129,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tiếp tục tăng dữ dội trong bối cảnh sức cầu đối với kim loại quý rất mạnh.

Tuy nhiên, đã xuất hiện những rủi ro có thể kéo giá vàng thế giới và trong nước đi xuống. Đó là nếu chính quyền ông Donald Trump đạt được thỏa thuận với đảng Dân chủ để Chính phủ Mỹ mở cửa hoạt động trở lại và một Trung Đông bớt căng thẳng.

Trong nước, thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ 10/10 có thể mở ra cơ hội nhập vàng cho các doanh nghiệp, từ đó hạ nhiệt thị trường.