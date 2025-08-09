Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Xu hướng tăng tiếp diễn, SJC ở đỉnh gây lo ngại

Giá vàng trong nước hôm nay 8/9/2025

Tuần qua, giá vàng miếng SJC tăng mạnh, liên tiếp lập kỷ lục mới. Mở cửa phiên giao dịch, giá vàng miếng SJC tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đạt mức 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thiết lập kỷ lục mới.

Ngày 4/9, giá vàng tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng/lượng, niêm yết lên 132,4-133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), phá vỡ kỷ lục trước đó.

Đà tăng vẫn chưa dừng lại. Ngày 5/9, giá vàng miếng SJC tăng thêm 500.000 đồng/lượng, ở mức 132,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 6/9, giá vàng miếng SJC tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng, đạt mức cao nhất trong lịch sử là 133,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).