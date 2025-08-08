Giá vàng hôm nay (8-8): Vàng miếng DOJI vượt 124 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

DOJI hôm nay tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra, niêm yết giá vàng ở mức 122,7 - 124,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ổn định giá vàng miếng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 122,4 - 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu vàng khác, giao dịch ở mức 121,2 triệu đồng/lượng mua vào và 123,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 8-8 như sau: