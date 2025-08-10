Giá vàng hôm nay (8-10): Tăng phi mã

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức 138,6 triệu đồng/lượng mua vào và 140,6 triệu đồng/lượng bán ra.
|Giá vàng hôm nay (8-10): Tăng mạnh. Ảnh minh họa: congly.vn
Riêng vàng Phú Quý SJC mua vào 138 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu khác 600.000 đồng/lượng; bán ra 140,6 triệu đồng/lượng, bằng giá với các thương hiệu khác .
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 8-10 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 7-10
|Rạng sáng 8-10
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|SJC
|138,1
|140,1
|138,6
|140,6
|+ 500
|+ 500
|DOJI
|138,1
|140,1
|138,6
|140,6
|+ 500
|+ 500
|PNJ
|138,1
|140,1
|138,6
|140,6
|+ 500
|+ 500
|Bảo Tín
Minh Châu
|138,1
|140,1
|138,6
|140,6
|+ 500
|+ 500
|Phú Quý SJC
|137,5
|140,1
|138
|140,6
|+ 500
|+ 500
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Giá vàng nhẫn hôm nay (8-10) đồng loạt tăng ở hầu hết các thương hiệu, mức tăng cao nhất 700.000 đồng/lượng. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất 138,3 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 135 - 137,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn PNJ, vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 135 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 135,3 - 138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 135,2 triệu đồng/lượng mua vào và 138,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay tăng mạnh so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 3.985,6 USD/ounce (tương đương 127,27 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).
Giá vàng thế giới nhìn chung tăng mạnh 24,4 USD/ounce, tương đương tăng 0,62% tính trong 24 giờ qua và tăng đến 401 USD/ounce, tương đương tăng 11,19% tính trong 30 ngày qua.
Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 13,33 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
|Ảnh minh họa: vnbusiness.vn
Ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng tháng 12-2026 từ 4.300 USD lên 4.900 USD/ounce, theo một bản ghi nhớ nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai.
Ngân hàng đầu tư này dự báo, đà tăng của giá vàng sẽ được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh chảy vào các quỹ ETF vàng tại phương Tây và việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng ổn định.
Ngân hàng Goldman Sachs dự báo, các quỹ ETF phương Tây sẽ tăng lượng nắm giữ vàng, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất Quỹ Liên bang 100 điểm cơ bản trước quý II-2026.
Goldman Sachs cũng dự báo, các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình 80 tấn vàng trong năm 2025 và 70 tấn trong năm 2026, đồng thời nhận định, các ngân hàng trung ương ở các thị trường mới nổi sẽ tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, chuyển dần từ đồng USD sang vàng.
Giá vàng giao ngay đã tăng 52% từ đầu năm đến nay, được thúc đẩy bởi việc mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương; nhu cầu tăng với các quỹ ETF vàng và đồng USD yếu hơn. Ngoài ra, giá vàng tăng còn do sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, trước căng thẳng thương mại và địa chính trị.
Ngày 1-10, Bộ phận Nghiên cứu của Goldman Sachs, do nhà phân tích Lina Thomas dẫn đầu, cho biết giá vàng sẽ tăng 6% nữa vào giữa năm 2026, nhờ nhu cầu mới từ các nhóm người mua chính, thúc đẩy giá kim loại quý này lên các mức cao kỷ lục mới.
Họ nói rằng, dự báo mới được dẫn dắt bởi nhu cầu mang tính cấu trúc mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này hỗ trợ nhu cầu đầu tư ETF vào vàng.
Thomas cho biết, điều này phù hợp với mô hình theo mùa, vì các ngân hàng trung ương thường giảm tốc độ mua vào trong mùa hè và tăng trở lại từ tháng 9.
Goldman Sachs đã khuyến nghị nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục bằng hàng hóa như vàng, để bảo vệ trước những rủi ro bất ngờ trên thị trường tài chính. Danh mục đầu tư, gồm cổ phiếu và trái phiếu, sẽ không được bảo vệ tốt trước tăng trưởng kinh tế trì trệ và lạm phát cao, đặc biệt trong hai bối cảnh: Bất ổn chính sách toàn cầu ở mức cao và nền kinh tế bị sốc cung.
Goldman Sachs lưu ý rằng, trong bất kỳ giai đoạn 12 tháng nào mà cả cổ phiếu và trái phiếu đều có lợi suất thực âm, thì hàng hóa hoặc vàng thường mang lại hiệu suất dương.
VIỆT VƯƠNG