Giá vàng hôm nay (8-10): Tăng phi mã

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức 138,6 triệu đồng/lượng mua vào và 140,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay (8-10): Tăng mạnh. Ảnh minh họa: congly.vn



Riêng vàng Phú Quý SJC mua vào 138 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu khác 600.000 đồng/lượng; bán ra 140,6 triệu đồng/lượng, bằng giá với các thương hiệu khác .

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 8-10 như sau: