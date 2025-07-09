Giá vàng hôm nay 7/9/2025: Vàng SJC vẫn tăng cao, thế giới lên đỉnh mới

Giá vàng thế giới tăng vọt, lên mức cao chưa từng có sau báo cáo việc làm gây thất vọng tại Mỹ. Bức tranh việc làm ngày càng xấu đi đã củng cố kỳ vọng về động thái quyết liệt từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 16-17/9.

Giới đầu tư coi việc Fed cắt giảm 0,25 điểm phần trăm gần như chắc chắn, thậm chí một số chuyên gia dự báo mức giảm tới 0,5 điểm phần trăm.

Trước đó, tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Fed, Chủ tịch Jerome Powell chia sẻ quan điểm về chiến lược “chờ đợi và quan sát”, cẩn trọng cân bằng giữa áp lực lạm phát giảm dần và những lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh sự linh hoạt của Fed. Ngân hàng trung ương sẽ “phản ứng theo dữ liệu mới khi được công bố thay vì gắn chặt với một lộ trình định sẵn”. Với tình hình việc làm xấu đi nhanh hơn dự kiến, chính sách của Fed có thể thay đổi đáng kể trong những tuần tới.