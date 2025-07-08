Giá vàng hôm nay 7/8/2025: Thế giới giảm mạnh, SJC và nhẫn trơn trên đỉnh

Tới 20h10 ngày 6/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.370 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.425 USD/ounce.

So với cuối năm 2024, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 28,4%, tương đương 745 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng, vàng thế giới tương đương 108,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 15,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước cùng thời điểm.

Giá vàng trên sàn New York tối 6/8 (giờ Việt Nam) giảm khoảng 10-15 USD so với phiên liền trước, từ mức cao nhất là 3.385 USD/ounce. Nguyên nhân chính là do áp lực chốt lời sau chuỗi tăng mạnh.

Trước đó, vàng có một phiên bứt phá rất mạnh và chuyển sang một vùng giá mới, trong khoảng từ 3.350-3.400 USD/ounce. Vàng có xu hướng biến động trong vùng giá này khoảng một tuần qua.

Với diễn biến mới, áp lực chốt lời có xu hướng tăng mạnh khi vàng tiến về ngưỡng 3.400 USD/ounce và cầu bắt đáy tăng nhanh khi vàng rớt về ngưỡng 3.350 USD/ounce.