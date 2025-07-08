Giá vàng hôm nay 7/8/2025: Thế giới giảm mạnh, SJC và nhẫn trơn trên đỉnh

Tới 20h10 ngày 6/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.370 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.425 USD/ounce.
So với cuối năm 2024, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 28,4%, tương đương 745 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng, vàng thế giới tương đương 108,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 15,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước cùng thời điểm.
Giá vàng trên sàn New York tối 6/8 (giờ Việt Nam) giảm khoảng 10-15 USD so với phiên liền trước, từ mức cao nhất là 3.385 USD/ounce. Nguyên nhân chính là do áp lực chốt lời sau chuỗi tăng mạnh.
Trước đó, vàng có một phiên bứt phá rất mạnh và chuyển sang một vùng giá mới, trong khoảng từ 3.350-3.400 USD/ounce. Vàng có xu hướng biến động trong vùng giá này khoảng một tuần qua.
Với diễn biến mới, áp lực chốt lời có xu hướng tăng mạnh khi vàng tiến về ngưỡng 3.400 USD/ounce và cầu bắt đáy tăng nhanh khi vàng rớt về ngưỡng 3.350 USD/ounce.
Vàng tăng trở lại khi chứng khoán châu Âu và Mỹ tăng nhẹ trở lại sau vài phiên chịu áp lực bán ra. Những căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Liên minh châu Âu (EU), giữa Mỹ với Ấn Độ khiến chứng khoán Mỹ giảm điểm trong các phiên trước đó.
Khi các loại tài sản có độ rủi ro cao, như chứng khoán, suy giảm thì giá vàng thường tăng và ngược lại.
Áp lực chốt lời là khá mạnh và nó kéo giá vàng giảm ngay cả khi đồng USD đang suy yếu. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới - đêm 6/8 giảm 0,4% xuống 98,39 điểm.
Vàng giảm giá bất chấp mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng vọt. Giá dầu WTI tăng gần 1,8% lên 66,32 USD/thùng. Điều đó dẫn tới giá hàng hóa tăng, kéo theo lạm phát tăng lên, qua đó hỗ trợ cho vàng.
Dòng tiền gần đây rút khá mạnh khỏi thị trường tiền số cũng giúp ngăn cản đà giảm giá của vàng. Đồng Bitcoin giảm 0,2% xuống 113.980 USD/BTC, thấp hơn nhiều so với đỉnh cao gần 120.000 USD/BTC.
Trong nước, giá vàng treo cao ở đỉnh lịch sử. Tới cuối phiên giao dịch 6/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 122,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước dù giá thế giới giảm. Mức giá này chỉ còn thấp hơn chút ít so với đỉnh cao lịch sử 124 triệu đồng/lượng (ghi nhận hôm 22/4).
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên trước. Doji công bố giá nhẫn trơn ở mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Dự báo giá vàng
Vàng đang chịu áp lực chốt lời sau đợt tăng mạnh và bứt phá khỏi vùng 3.300-3.350 USD/ounce, lên vùng 3.350-3.400 USD/ounce. Tuy nhiên, về dài hạn triển vọng giá vàng vẫn khá tươi sáng.
Trong bản tin vừa được Bloomberg công bố, số lượng vàng thỏi dự trữ tại các kho liên kết với Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục - dấu hiệu cho thấy nhu cầu vàng đang phục hồi mạnh mẽ tại Trung Quốc.
Hơn 36 tấn vàng miếng đã được đăng ký giao dịch theo hợp đồng tương lai. Các nhà giao dịch và ngân hàng tận dụng chênh lệch giá giữa vàng hợp đồng tương lai và vàng vật chất.
Chia sẻ trên Kitco, John Reade, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho biết: "Điều này cho thấy nhu cầu giao dịch vàng tại Trung Quốc đang rất mạnh mẽ". Các nhà giao dịch và ngân hàng đã tận dụng chênh lệch giá, mua vàng giá rẻ hơn trên thị trường giao ngay và giao đến kho của sàn giao dịch. Từ đó, vàng có thể được sử dụng để bù đắp doanh số bán vàng tương lai, cho phép họ đóng các vị thế với lợi nhuận.
Theo các chuyên gia WisdomTree, vàng vẫn còn 5 động lực vĩ mô chính để đẩy giá lên mức cao kỷ lục mới và nếu chính quyền ông Donald Trump theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ, qua đó đẩy đồng USD đi xuống.
Theo các nhà phân tích, kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3.500 USD/ounce vào ngày 22/4, giá vàng dao động từ 3.180 đến 3.400 USD/ounce. Mức 3.180 USD/ounce trùng khớp với mức thoái lui Fibonacci 76,4%.
WisdomTree dự báo tới quý 2/2026, giá vàng có thể đạt 3.850 USD/ounce. Hiện tại là giai đoạn "nạp năng lượng", tạo tiền đề cho một đợt tăng giá mạnh mẽ của giá vàng.