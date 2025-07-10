Giá vàng hôm nay 7/10/2025 tăng nóng, vàng SJC vượt 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/10/2025

Lúc 20h ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.933 USD/ounce, trong khi giá vàng hợp đồng tương lai Comex tháng 12 đạt mức kỷ lục mới 3.973 USD/ounce.

Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, cùng với nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào kim loại quý. Giá vàng đã tăng khoảng 50% kể từ đầu năm.

Theo Bloomberg, các quỹ ETF vàng tiếp tục tăng mạnh trong tuần qua. Nhà đầu tư cá nhân cũng góp phần vào đợt tăng giá mới nhất, đưa tổng lượng nắm giữ lên mức cao nhất trong hơn 3 năm.

Tính đến đầu tuần này, chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện đã yêu cầu các thành viên không quay lại Washington trong thời gian chính phủ bị đóng cửa.

Ông Tom Emmer, lãnh đạo phe đa số Hạ viện, cho biết phe Cộng hòa sẵn sàng trở lại làm việc ngay khi Thượng viện và phe Dân chủ mở lại chính phủ. Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận ở Thượng viện có vẻ xa vời khi Thượng nghị sĩ Susan Collins nói rằng họ vẫn chưa tiến gần đến việc mở cửa lại chính phủ.