Giá vàng hôm nay 6/9/2025 tiếp tục tăng sốc, SJC sẽ vọt qua mốc 135 triệu đồng?

Giá vàng thế giới hôm nay 6/9/2025

Lúc 20h (ngày 5/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.578 USD/ounce, tăng gần 1% trong ngày. Hợp đồng vàng giao tháng 12 đạt 3.636 USD/ounce.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ chỉ tăng 22.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn đáng kể so với dự báo là 75.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng lên 4,3%, từ mức 4,2% của tháng 7.

Sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ đang củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất trong phần còn lại của năm. Thị trường hiện đang định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào cuối tháng này và có thể giảm tổng cộng 1 điểm phần trăm vào cuối năm.

Ông Mohammed Taha, Giám đốc Phân tích tại MH Markets, nhận định dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 8 là báo cáo mới nhất xác nhận sự suy yếu ngày càng rõ nét của thị trường lao động.