Giá vàng hôm nay 6/5/2025: Ngược chiều thế giới, SJC và nhẫn trơn giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 6/5/2025 tăng mạnh vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Tuy nhiên, giá vàng trong nước ngược chiều giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với trước kỳ nghỉ lễ.

Kết phiên ngày 5/5, giá vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước kỳ nghỉ lễ, xuống mức 117,8 triệu đồng/lượng mua vào và 119,8 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC và vàng nhẫn 9999 tại Doji cùng được niêm yết ở mức 112,5-115 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với mức chốt trước kỳ nghỉ lễ. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 20h00 (ngày 5/5, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.319 USD/ounce, tăng 2,34% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 6/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.325 USD/ounce. Giá vàng tăng mạnh trong phiên đầu tuần tại Mỹ do nhu cầu trú ẩn, đặc biệt từ nhà đầu tư Trung Quốc. Theo báo cáo phân tích của Saxo Bank, nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các nhà bán lẻ Trung Quốc đang giữ cho kim loại quý này ổn định, bất chấp hoạt động bán ra từ các nhà đầu cơ phương Tây. Điều này cho thấy người dân Trung Quốc đang lo ngại về sức khỏe nền kinh tế và tìm kiếm vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Phạm Hải Chỉ số USD suy yếu đầu tuần giao dịch mới cũng là yếu tố hỗ trợ cho thị trường vàng. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 99,5 điểm. Thị trường tài chính đang chờ đợi quyết định về lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến công bố vào chiều thứ Tư (giờ địa phương). Phiên họp kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ bắt đầu vào sáng thứ Ba. Giới phân tích đồng thuận rằng Fed có khả năng giữ nguyên chính sách tiền tệ hiện hành của Mỹ. Các nhà đầu tư cũng đặc biệt chú ý đến bất kỳ dấu hiệu nào về khả năng hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Trong phát biểu cuối tuần qua, Tổng thống Donald Trump cho biết các thỏa thuận thương mại mới có thể sẽ được công bố ngay trong tuần này. Ông Trump nhấn mạnh vai trò trung tâm của Mỹ trong tiến trình đàm phán. “Chúng tôi đang đàm phán với nhiều quốc gia, nhưng tôi sẽ là người quyết định thỏa thuận, không phải họ”, ông Trump nói. Giá dầu thô kỳ hạn trên sàn Nymex hiện suy yếu, giao dịch quanh mức 57,75 USD/thùng. Theo các báo cáo, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã đồng ý tăng sản lượng khai thác dầu thô bắt đầu từ tháng 6. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở mức 4,306%. Dự báo giá vàng Thị trường vàng toàn cầu chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu từ Trung Quốc. Theo ông Joseph Cavatoni, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới, dữ liệu sơ bộ cho thấy dòng tiền đầu tư vào các quỹ ETF vàng được niêm yết tại Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục. “Các nhà đầu tư phương Đông đã quay trở lại”, ông nói. “Chúng tôi đã ghi nhận dòng tiền đổ vào Trung Quốc trong tháng Tư nhiều hơn cả tại Mỹ”. Ông Tim Waterer, Trưởng bộ phận phân tích thị trường của KCM Trade, lưu ý trọng tâm của thị trường sẽ là quyết định chính sách của Fed và bài phát biểu của một số quan chức Fed trong tuần này, để hiểu rõ hơn chính sách tiền tệ trong tương lai. Đồng USD đang có xu hướng giảm trước thềm cuộc họp của Fed. Giá vàng sẽ tiếp tục được giao dịch trong khoảng 3.200-3.350 USD.