Giá vàng hôm nay (6-10): Bám đỉnh cao

Vàng tăng mạnh trong tuần qua khi việc Chính phủ Mỹ đóng cửa tạo thêm lý do để bán tháo đồng USD và tìm đến tài sản an toàn, đẩy kim loại quý này lên sát mốc 3.900 USD/ounce.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới tăng 7 USD/ounce so với phiên giao dịch liền kề, hiện neo quanh ngưỡng 3.891 USD/ounce (tương đương khoảng 124 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,6 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, với mức giao dịch là 132,7 - 135,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

“Giá vàng đã tăng tuần thứ 7 liên tiếp. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa, những đồn đoán về việc châu Âu tái sử dụng dự trữ vàng của Nga và chiến tranh hỗn hợp ở châu Âu dường như đang hỗ trợ tâm lý thị trường kim loại quý. Mức hỗ trợ ngắn hạn được thiết lập quanh mức 3.800 USD/ounce và mốc 4.000 USD dường như không còn xa nữa”, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex Marc Chandler cho biết.

Theo Daniel Pavilonis, nhà môi giới cao cấp tại RJO Futures, việc đóng cửa Chính phủ Mỹ không khiến Fed mất khả năng đánh giá thị trường lao động vì họ có dữ liệu riêng. Ông nhấn mạnh: "Ở các mức giá hiện tại, dòng tiền mới đang tham gia vì lo sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), đẩy vàng có thể bứt phá mạnh hơn".

Tuần này, giá vàng được dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhưng có thể đi kèm dao động mạnh khi thị trường phản ứng với các yếu tố vĩ mô quan trọng.

Nhiều tổ chức phân tích cho rằng động lực chính giúp vàng giữ được sức hấp dẫn là kỳ vọng Fed sẽ sớm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất, qua đó làm giảm chi phí nắm giữ kim loại quý. Cùng lúc đó, rủi ro chính trị với việc chính phủ Mỹ phải tạm thời đóng cửa, đang khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Theo Reuters, sau khi điều chỉnh nhẹ khỏi mức đỉnh kỷ lục gần đây, giá vàng đang tích lũy lại đà tăng, khi thị trường tin rằng các yếu tố trên có thể kích hoạt một nhịp tăng mới trong thời gian tới.

Một số chuyên gia như Rich Checkan (Asset Strategies International), Colin Cieszynski (SIA Wealth Management) hay Alex Kuptsikevich (FxPro) đều nhấn mạnh xu hướng chính của vàng vẫn là đi lên, được hỗ trợ bởi USD yếu, nhu cầu trú ẩn tăng, lãi suất thấp và dòng vốn đổ mạnh vào ETF vàng. Các ngân hàng lớn như Deutsche Bank và Goldman Sachs thậm chí dự báo vàng có thể chạm 4.000 - 5.000 USD/ounce.

Tóm lại, tuần này, nhà đầu tư có thể kỳ vọng xu hướng tiếp tục tăng nhưng cần chú ý các ngưỡng kỹ thuật và diễn biến vĩ mô như lãi suất Fed, tiến trình mở/đóng chính phủ Mỹ. Ngoài ra, thông tin mua - bán từ các quỹ ETF và ngân hàng trung ương sẽ quyết định biên độ dao động.

KHÁNH MINH