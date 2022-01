Giá vàng hôm nay 6/1: Đón tin tốt, đảo chiều giảm mạnh

Mở cửa thị trường ngày 6/1 , giá vàng 9999 hôm nay giảm 50 nghìn đồng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 8h35' ngày 6/1, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Tính tới 14h30' ngày 6/1 , giá vàng 9999 của SJC giảm 150 nghìn đồng so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Kết thúc phiên giao dịch 5/1, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 60,95 triệu đồng/lượng - 61,60 triệu đồng/lượng

SJC Hà Nội: 61,00 triệu đồng/lượng - 61,72 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,50 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 61,00 triệu đồng/lượng - 61,73 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h35' sáng 6/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.809,6 USD/ounce, giảm 11,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.810,9 USD/ounce, giảm 11,1 USD/ounce so với đêm qua.