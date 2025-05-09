Giá vàng hôm nay 5/9/2025: Đà tăng chưa dứt, vàng SJC sắp lập đỉnh cao mới

Báo cáo của ADP cho thấy khu vực tư nhân đã giảm 54.000 việc làm trong tháng Tám, trái ngược hoàn toàn so với dự báo 73.000 việc làm. Đây là tín hiệu rõ nhất về sự suy yếu của thị trường lao động.

Giá vàng đang giữ vững ở mức cao, duy trì trên ngưỡng 3.500 USD/ounce bất chấp áp lực chốt lời. Những dấu hiệu mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu, làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Trước đó, Bộ Lao động Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm nhẹ xuống 227.000 đơn. TS Nela Richardson, Chuyên gia kinh tế trưởng tại ADP, nhận định đà tăng trưởng việc làm mạnh mẽ từ đầu năm đã bị đảo ngược bởi những yếu tố bất ổn như tình trạng thiếu lao động, tâm lý tiêu dùng thận trọng và những gián đoạn từ công nghệ AI.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng. Ảnh: D.A

Thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm chính thức của Bộ Lao động Mỹ vào sáng thứ Sáu. Các nhà phân tích dự báo số việc làm phi nông nghiệp tăng 75.000, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp tăng dưới 100.000. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ tăng lên 4,3%, mức cao nhất kể từ năm 2021.

Nếu những con số này đúng như dự báo, Fed sẽ có thêm cơ sở để xem xét cắt giảm lãi suất, một động thái có thể hỗ trợ giá vàng.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao giữ nguyên các mức thuế quan toàn cầu, một động thái có thể ảnh hưởng lớn đến thương mại và kinh tế thế giới.