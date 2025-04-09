Giá vàng hôm nay (4-9): Giá vàng trong nước và thế giới tăng kỷ lục

Giá vàng miếng trong nước hôm nay (4-9)

Các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt có giá vàng miếng tăng vọt 2,8 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 131,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 133,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Riêng thương hiệu Phú Quý SJC có mức tăng ở chiều mua vào cao nhất, cao hơn các thương hiệu khác 100.000 đồng/lượng. Cụ thể tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 4-9 như sau:

Vàng

Rạng sáng 3-9

Rạng sáng 4-9

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính:

Triệu đồng/lượng

Đơn vị tính:

Nghìn đồng/lượng

DOJI

129,1

130,6

131,9

133,4

+ 2800

+ 2800

SJC

129,1

130,6

131,9

133,4

+ 2800

+ 2800

PNJ

129,1

130,6

131,9

133,4

+ 2800

+ 2800

Bảo Tín

Minh Châu

129,1

130,6

131,9

133,4

+ 2800

+ 2800

Phú Quý SJC

128,1

130,6

131

133,4

+ 2900

+ 2800



Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay (4-9)

Giá vàng nhẫn hôm nay đồng loạt tăng phi mã ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, mức tăng cao nhất là 3 triệu đồng/lượng, mức niêm yết cao nhất là 129 triệu đồng/lượng bán ra.