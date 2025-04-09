Giá vàng hôm nay (4-9): Giá vàng trong nước và thế giới tăng kỷ lục

Giá vàng miếng trong nước hôm nay (4-9)
Các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt có giá vàng miếng tăng vọt 2,8 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 131,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 133,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Riêng thương hiệu Phú Quý SJC có mức tăng ở chiều mua vào cao nhất, cao hơn các thương hiệu khác 100.000 đồng/lượng. Cụ thể tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 4-9 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 3-9
|Rạng sáng 4-9
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|DOJI
|129,1
|130,6
|131,9
|133,4
|+ 2800
|+ 2800
|SJC
|129,1
|130,6
|131,9
|133,4
|+ 2800
|+ 2800
|PNJ
|129,1
|130,6
|131,9
|133,4
|+ 2800
|+ 2800
|Bảo Tín
Minh Châu
|129,1
|130,6
|131,9
|133,4
|+ 2800
|+ 2800
|Phú Quý SJC
|128,1
|130,6
|131
|133,4
|+ 2900
|+ 2800
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay (4-9)
Giá vàng nhẫn hôm nay đồng loạt tăng phi mã ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, mức tăng cao nhất là 3 triệu đồng/lượng, mức niêm yết cao nhất là 129 triệu đồng/lượng bán ra.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125,5 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.
|Giá vàng nhẫn hôm nay (4-9) đồng loạt tăng phi mã. Ảnh minh họa: mekongasean vn
Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 125,8 triệu đồng/lượng mua vào và 128,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 125,8 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua) và 128,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 126 - 129 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay tăng mạnh so với sáng qua, mức tăng khoảng 27,7 USD/ounce, niêm yết quanh ngưỡng 3.561,6 USD/ounce (tương đương 114,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).
Giá vàng thế giới nhìn chung tăng giá 0,04% nếu tính trong vòng 24 giờ qua và tăng đến 5,55% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.
Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
|Ảnh minh họa: kitco.com
Thị trường vàng đang giữ mức giao dịch trong khoảng 3.550 USD/ounce, và theo một số nhà phân tích, kim loại quý này vẫn đang được hỗ trợ tốt trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ mất đà, với số lượng việc làm sụt giảm mạnh hơn dự kiến.
Số lượng vị trí tuyển dụng - một thước đo nhu cầu lao động, đã giảm mạnh xuống còn 7,18 triệu, thấp hơn so với mức 7,36 triệu trong tháng Sáu, theo báo cáo JOLTS (Khảo sát Tuyển dụng và Doanh thu Lao động) hằng tháng của Bộ Lao động Mỹ. Dữ liệu này yếu hơn đáng kể so với kỳ vọng, khi các nhà kinh tế dự đoán con số sẽ tương đối ổn định ở mức 7,38 triệu.
Số lượng việc làm hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021.
Mặc dù dữ liệu thị trường lao động đáng thất vọng có thể hỗ trợ giá vàng, kim loại quý này lại không ghi nhận biến động quá lớn ngay sau khi thông tin được công bố. Giá vàng giao ngay được ghi nhận lần cuối ở mức 3.554,20 USD, tăng 0,64% trong ngày.
Giá vàng đã có đà tăng mạnh sau khi vượt ngưỡng 3.500 USD/ounce, nếu tính các mức cao kỷ lục từ trước đến nay thì giá vàng hiện nay đang giao dịch ở gần mức cao nhất. Các nhà phân tích cho biết, kim loại quý này đang thu hút sự quan tâm trở lại từ giới đầu tư khi thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này.
Theo một số nhà kinh tế, dữ liệu việc làm mới nhất càng củng cố quan điểm rằng Fed đang chuyển hướng tập trung từ lạm phát sang thị trường lao động.
Các ngân hàng trung ương đã điều chỉnh giảm lượng mua vàng trong tháng 7, khi giá vàng duy trì ở mức cao có thể đã làm giảm nhu cầu từ các quốc gia có chủ quyền. Tuy nhiên, các thị trường mới nổi vẫn tiếp tục là những người mua ổn định, theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).
Bà Marissa Salim, Trưởng nhóm Nghiên cứu Cấp cao khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại WGC cho biết, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 10 tấn vàng trong tháng 7, dựa trên dữ liệu đã báo cáo – đây là một mức phân bổ ròng ở mức vừa phải so với các tháng trước. Mặc dù tốc độ mua ròng chậm hơn, các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục là bên mua ròng vàng ngay cả trong bối cảnh giá vàng hiện nay.
Thị trường vàng đang chứng tỏ là một nguồn tài nguyên chưa được khai thác hết trong bối cảnh kỹ thuật số đang phát triển, và WGC đang hy vọng có thể thu hẹp khoảng cách giữa vàng vật chất và tài sản số.
Vào thứ Tư, WGC đã công bố sáng kiến mới nhất của mình - Vàng Kỹ thuật số Bán buôn (Wholesale Digital Gold) - một khái niệm mang tính cách mạng nhằm nâng cao cách thức sở hữu, giao dịch và sử dụng vàng.
Vàng từ trước đến nay vốn "chậm chạp" trong việc hòa nhập vào thế giới số hóa, tuy nhiên, sự quan tâm đến việc số hóa tài sản vật chất hiện đang thu hút sự chú ý đáng kể.
VIỆT VƯƠNG