Giá vàng hôm nay 4/9/2025 tăng dồn dập, vàng miếng SJC sắp chạm mốc 134 triệu đồng

Giá vàng trong nước hôm nay 4/9/2025

Trong nước, giá vàng tăng chóng mặt lên đỉnh cao lịch sử mới.

Đầu phiên giao dịch 4/9, giá vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức cao kỷ lục 132,4-133,9 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 132.400.000 + 500.000 133.900.000 + 500.000 Doji Hà Nội 132.400.000 + 500.000 133.900.000 + 500.000 Doji TP.HCM 132.400.000 + 500.000 133.900.000 + 500.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 4/9

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 126,2-128,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức giá 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).