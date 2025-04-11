Giá vàng hôm nay 4/11/2025 tăng trở lại, vàng SJC lập tức đảo chiều đi lên

Giá vàng thế giới hôm nay 4/11/2025

Lúc 20h ngày 3/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.003 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.013 USD/ounce.

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ khi phe đầu cơ giá lên giúp thị trường ổn định trở lại, tín hiệu tích cực sau chuỗi phiên điều chỉnh. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn chờ đợi một động lực cơ bản mới để hình thành xu hướng rõ rệt.

Theo Bloomberg, Mỹ dự kiến sẽ tạm ngừng thu phí cảng trong vòng một năm đối với các tàu có liên hệ với Trung Quốc bắt đầu từ tuần tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang giảm căng thẳng trong cuộc cạnh tranh hàng hải, vốn là một điểm nóng trong cuộc chiến thương mại.

Từ ngày 10/11, Mỹ sẽ tạm dừng các biện pháp nhằm chống lại sự thống trị trong vận tải biển của Trung Quốc, theo một bản thông tin của Nhà Trắng. Bắc Kinh cho biết sẽ tạm dừng các biện pháp trả đũa tương ứng trước đó.

Trong thời gian tạm ngừng kéo dài một năm, Mỹ sẽ đàm phán với Trung Quốc về kết quả cuộc điều tra về vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong ngành hàng hải, đồng thời thúc đẩy hợp tác đóng tàu với Hàn Quốc và Nhật Bản - hai quốc gia được coi là đối trọng với Trung Quốc trong lĩnh vực này.