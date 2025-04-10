Giá vàng hôm nay (4-10): Trong nước giảm, thế giới tăng mạnh

Giá vàng tăng vào thứ Sáu, giữ gần mức cao nhất mọi thời đại và hướng tới tuần tăng thứ bảy liên tiếp, được hỗ trợ bởi mối lo ngại ngày càng tăng về tác động kinh tế của việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài và kỳ vọng về việc giảm lãi suất. Đây là lần đóng cửa chính phủ thứ 15 kể từ năm 1981, dẫn đến việc tạm dừng nghiên cứu khoa học, công bố dữ liệu kinh tế, quản lý tài chính và nhiều hoạt động khác.

Với giá vàng miếng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.885 USD/ounce (tương đương khoảng 123,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng 0,9% lên 3.902,60 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng, với giá vàng giao ngay ở mức 3.885 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có tăng 1,10% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 42,19 USD/ounce.

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: "Tôi nghĩ rằng việc chính phủ đóng cửa càng kéo dài thì nó càng trở thành yếu tố tăng giá ổn định cho thị trường vàng".

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp quan trọng của Mỹ, ban đầu được lên lịch vào thứ Sáu, đã bị hoãn lại, buộc các nhà đầu tư phải chuyển sang các chỉ số khác cho thấy thị trường lao động đang nguội lạnh và thúc đẩy kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư ước tính có 98% khả năng lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 10 và 90% khả năng lãi suất sẽ giảm tương tự vào tháng 12.

Các ngân hàng lớn trên thế giới dự đoán, giá vàng sẽ vượt mốc 4.000 USD/ounce trong tương lai. Ngân hàng UBS dự kiến giá vàng sẽ tăng lên 4.200 USD/ounce trong những tháng tới, ước tính rằng "chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng đang giảm nhờ lãi suất thực tế tại Mỹ giảm, trong khi kỳ vọng về sự suy yếu rộng rãi của đồng USD là một động lực khác thúc đẩy giá vàng".

Trong khi đó, Ngân hàng HSBC tin rằng giá vàng có thể tăng lên hơn 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn, do rủi ro địa chính trị, bất ổn tài chính và mối đe dọa đến tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Ngân hàng này cho biết: "Đà tăng giá của vàng có thể tiếp tục vào năm 2026, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào của khu vực chính thức; nhu cầu của các tổ chức đối với vàng như một công cụ đa dạng hóa dự kiến sẽ vẫn mạnh".

HSBC cũng cảnh báo rằng nếu Fed cắt giảm lãi suất ít hơn dự kiến trong năm nay và năm sau, điều này có thể làm chậm đà tăng giá vàng.

THU UYÊN