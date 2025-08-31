Giá vàng hôm nay (31-8): Tăng rất mạnh, phá vỡ mọi kỷ lục

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Giá vàng miếng hôm nay tăng rất mạnh so với rạng sáng qua, với mức tăng cao nhất là 1,7 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Các thương hiệu SJC, PNJ cũng đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 128,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
|Giá vàng hôm nay tăng rất mạnh. Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 31-8 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 30-8
|Rạng sáng 31-8
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|DOJI
|127,4
|128,9
|129,1
|130,6
|+1700
|+1700
|SJC
|127,8
|129,3
|129,1
|130,6
|+1300
|+1300
|PNJ
|127,8
|129,3
|129,1
|130,6
|+1300
|+1300
|Bảo Tín Minh Châu
|127,8
|129,3
|128,6
|130,6
|+800
|+1300
|Phú Quý SJC
|126,8
|129,3
|128,1
|130,6
|+1300
|+1300
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng bật tăng rất mạnh so với rạng sáng qua.
SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 122,5 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn PNJ tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện ở mức 122,5 - 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn thêm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 122,6 - 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 122,2 - 125,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở ngưỡng 3.447,95 USD/ounce (tương đương khoảng 110,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 20,4 triệu đồng/lượng.
|Giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở ngưỡng 3.447,95 USD/ounce. Ảnh: NikkeiAsia
Giá vàng đã dành cả tuần để tích lũy đà tăng, trước khi bùng nổ mạnh lên mức cao nhất trong 4 tháng, khi chuỗi dữ liệu kinh tế kém lạc quan củng cố niềm tin của thị trường vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đồng loạt nghiêng về kịch bản tăng, phần lớn nhà đầu tư Phố Wall cũng dự đoán vàng sẽ tiếp tục đi lên trong tuần tới.
Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, nhận định: “Chỉ số tiền mặt của vàng đang chuẩn bị lập mức đóng cửa tháng cao kỷ lục mới. Đây rõ ràng không phải tín hiệu giảm giá”.
Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng, giá vàng có thể điều chỉnh ngắn hạn trong biên độ đã kéo dài từ tháng 4, nhưng không có khả năng xảy ra đợt giảm mạnh trước khi bứt phá thực sự.
Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, dự báo: “87% thị trường tin Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, do đó giá vàng sẽ tiếp tục đi lên. Ngoài ra, căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Lisa Cook cũng khiến giới đầu tư rời bỏ USD để tìm đến vàng như nơi trú ẩn an toàn”.
Một số chuyên gia khác như Mark Leibovit và Jesse Colombo nhìn vào yếu tố kỹ thuật. Colombo cho rằng vàng đang phá vỡ mô hình tích lũy tam giác sau 5 tháng, giống như chiếc lò xo bị nén lâu ngày nay bật mạnh. Ông tin vàng có thể vượt 3.500 USD/ounce và hướng tới 4.000 USD vào cuối năm, đặc biệt nhờ lực mua từ các quỹ ETF phương Tây.
Theo khảo sát tuần này, trong số 14 chuyên gia Phố Wall, có 12 người (86%) dự báo giá vàng tăng, 2 người dự báo đi ngang và không ai cho rằng giảm. Trong 179 phiếu bầu trực tuyến của nhà đầu tư nhỏ lẻ, 68% chọn tăng, 17% giảm, còn lại dự báo đi ngang.
Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco, kết luận: “Biểu đồ đang cho tín hiệu ngày càng tích cực khi Fed nới lỏng chính sách. Xu hướng chính của vàng vẫn là tăng ổn định”.
KHÁNH MINH