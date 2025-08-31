Giá vàng hôm nay (31-8): Tăng rất mạnh, phá vỡ mọi kỷ lục

31/08/2025 06:33

Giá vàng hôm nay (31-8): Vàng miếng tăng rất mạnh, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó, hiện neo ở mốc 130,6 triệu đồng/lượng bán ra; vàng nhẫn cũng tăng “chóng mặt”, với mức tăng cao nhất là 1,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay tăng rất mạnh so với rạng sáng qua, với mức tăng cao nhất là 1,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Các thương hiệu SJC, PNJ cũng đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 128,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay tăng rất mạnh. Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 31-8 như sau: 

Vàng
Rạng sáng 30-8
Rạng sáng 31-8
Chênh lệch
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
DOJI
127,4
128,9
129,1
130,6
+1700
+1700
SJC
127,8
129,3
129,1
130,6
+1300
+1300
PNJ
127,8
129,3
129,1
130,6
+1300
+1300
Bảo Tín Minh Châu
127,8
129,3
128,6
130,6
+800
+1300
Phú Quý SJC
126,8
129,3
128,1
130,6
+1300
+1300

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng bật tăng rất mạnh so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 122,5 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện ở mức 122,5 - 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn thêm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 122,6 - 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 122,2 - 125,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay     

Giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở ngưỡng 3.447,95 USD/ounce (tương đương khoảng 110,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 20,4 triệu đồng/lượng.

 Giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở ngưỡng 3.447,95 USD/ounce. Ảnh: NikkeiAsia

Giá vàng đã dành cả tuần để tích lũy đà tăng, trước khi bùng nổ mạnh lên mức cao nhất trong 4 tháng, khi chuỗi dữ liệu kinh tế kém lạc quan củng cố niềm tin của thị trường vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đồng loạt nghiêng về kịch bản tăng, phần lớn nhà đầu tư Phố Wall cũng dự đoán vàng sẽ tiếp tục đi lên trong tuần tới.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, nhận định: “Chỉ số tiền mặt của vàng đang chuẩn bị lập mức đóng cửa tháng cao kỷ lục mới. Đây rõ ràng không phải tín hiệu giảm giá”.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng, giá vàng có thể điều chỉnh ngắn hạn trong biên độ đã kéo dài từ tháng 4, nhưng không có khả năng xảy ra đợt giảm mạnh trước khi bứt phá thực sự.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, dự báo: “87% thị trường tin Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, do đó giá vàng sẽ tiếp tục đi lên. Ngoài ra, căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Lisa Cook cũng khiến giới đầu tư rời bỏ USD để tìm đến vàng như nơi trú ẩn an toàn”.

Một số chuyên gia khác như Mark Leibovit và Jesse Colombo nhìn vào yếu tố kỹ thuật. Colombo cho rằng vàng đang phá vỡ mô hình tích lũy tam giác sau 5 tháng, giống như chiếc lò xo bị nén lâu ngày nay bật mạnh. Ông tin vàng có thể vượt 3.500 USD/ounce và hướng tới 4.000 USD vào cuối năm, đặc biệt nhờ lực mua từ các quỹ ETF phương Tây.

Theo khảo sát tuần này, trong số 14 chuyên gia Phố Wall, có 12 người (86%) dự báo giá vàng tăng, 2 người dự báo đi ngang và không ai cho rằng giảm. Trong 179 phiếu bầu trực tuyến của nhà đầu tư nhỏ lẻ, 68% chọn tăng, 17% giảm, còn lại dự báo đi ngang.

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco, kết luận: “Biểu đồ đang cho tín hiệu ngày càng tích cực khi Fed nới lỏng chính sách. Xu hướng chính của vàng vẫn là tăng ổn định”.

KHÁNH MINH

Theo www.qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/gia-vang-hom-nay-31-8-tang-rat-manh-pha-vo-moi-ky-luc-844016
Copy Link
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/gia-vang-hom-nay-31-8-tang-rat-manh-pha-vo-moi-ky-luc-844016
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Kinh doanh
            Giá vàng hôm nay (31-8): Tăng rất mạnh, phá vỡ mọi kỷ lục
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO