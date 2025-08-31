Giá vàng hôm nay (31-8): Tăng rất mạnh, phá vỡ mọi kỷ lục

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay tăng rất mạnh so với rạng sáng qua, với mức tăng cao nhất là 1,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Các thương hiệu SJC, PNJ cũng đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 128,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.