Giá vàng hôm nay (31-10): Đồng loạt giảm

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay (31-10) đồng loạt giảm.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 146,5 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,3 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.