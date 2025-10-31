Giá vàng hôm nay (31-10): Đồng loạt giảm

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay (31-10) đồng loạt giảm.
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chốt hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 146,5 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Phú Quý SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,3 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
|Ảnh minh họa: 24h.com.vn
Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 31-10 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 30-10
|Rạng sáng 31-10
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|SJC
|146,1
|148,1
|145,8
|147,8
|-300
|-300
|DOJI
|146,1
|148,1
|145,8
|147,8
|-300
|-300
|PNJ
|146,1
|148,1
|145,8
|147,8
|-300
|-300
|Bảo Tín Minh Châu
|147,1
|148,1
|146,5
|147,8
|-600
|-300
|Phú Quý SJC
|145,6
|148,1
|145,3
|147,8
|-300
|-300
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay giảm ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.
SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mốc 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở ngưỡng 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý hiện niêm yết ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 4.022,4 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung giảm 0,08% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 3,2 USD/ounce.
Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.022,4 USD/ounce (tương đương khoảng 128,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 19,6 triệu đồng/lượng.
|Ảnh minh họa: kitco.com
Sau khi giảm gần 11% chỉ trong hai tuần, giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại trong phiên 30-10, được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu và động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dù tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung khiến đà tăng phần nào chững lại.
Giới phân tích cho rằng, sự thoái lui của đồng USD là nguyên nhân chính giúp vàng “ngóc đầu”. “Không có chất xúc tác nào quá mạnh cho đợt tăng này ngoài yếu tố phục hồi kỹ thuật,” ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích của Capital.com nhận định. “Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực, dù thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đang làm giảm bớt sức hút từ yếu tố rủi ro địa chính trị”.
Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, nhu cầu vàng toàn cầu trong quý III-2025 đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1.313 tấn, mức cao nhất theo quý được ghi nhận, do nhu cầu đầu tư tăng vọt.
Bà Louise Street, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của WGC, nhận định: “Triển vọng đối với vàng vẫn tích cực, khi đồng USD yếu đi, kỳ vọng lãi suất thấp hơn và nguy cơ đình lạm có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu tư. Các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thị trường vẫn chưa đạt đến điểm bão hòa".
Các yếu tố kinh tế - chính trị toàn cầu đang tạo ra bức tranh phức tạp cho kim loại quý. Việc Fed tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất có thể gây áp lực ngắn hạn, nhưng đồng USD yếu đi, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương và rủi ro địa chính trị leo thang, tiếp tục là động lực chính cho xu hướng tăng giá dài hạn.
Theo các chuyên gia, nếu không có biến động lớn, vàng nhiều khả năng sẽ duy trì quanh vùng 3.950 - 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn, trước khi tìm kiếm đà tăng mới khi chính sách tiền tệ toàn cầu rõ ràng hơn vào cuối năm.
TRƯỜNG AN