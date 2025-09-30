Giá vàng hôm nay (30-9): Tăng cao kỷ lục

Giá vàng tăng cao trong phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ và đạt mức cao kỷ lục mới. Nhu cầu trú ẩn an toàn được chú ý khi chính phủ Mỹ có thể đóng cửa vào giữa tuần. Giá vàng giao tháng 12 tăng 48 USD, lên mức 3.856,8 USD/ounce.

Giá vàng thế giới nhìn chung tăng đến 387,2 USD/ounce, tương đương tăng 11,24% nếu tính trong vòng 30 ngày qua; tăng 1.178,2 USD/ounce, tương đương tăng 44,42% nếu tính trong vòng 1 năm qua.

Các lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Mỹ sẽ gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng để thảo luận về một dự luật chi tiêu tạm thời trước hạn chót nhằm tránh tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa vào thứ Tư.

Đồng đô la Mỹ đang chịu áp lực khi bắt đầu tuần mới do sự không chắc chắn liên quan đến khả năng chính phủ đóng cửa. Tổng thống Trump đã nâng mức độ căng thẳng khi đe dọa sa thải vĩnh viễn các nhân viên Liên bang "không thiết yếu" nếu xảy ra tình trạng chính phủ đóng cửa, phá vỡ thông lệ hàng chục năm qua vốn thường cho phép các nhân viên bị tạm nghỉ quay trở lại làm việc sau khi ngân sách được khôi phục.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc và Ấn Độ đang ghi nhận lượng nhập khẩu vàng mạnh mẽ ngay cả khi giá đạt mức cao kỷ lục, trong khi lượng tồn kho bạc ngày càng cạn kiệt đang thúc đẩy đà tăng giá, và nguồn cung bạch kim eo hẹp có khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ đà tăng giá hơn nữa - theo các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất về thị trường kim loại quý, các nhà phân tích cho biết Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục nhập khẩu vàng bất chấp mức giá cao kỷ lục.

Các nhà phân tích lưu ý rằng, trong tháng 8, lượng nhập khẩu vàng vượt quá 100 tấn và chỉ giảm nhẹ so với tháng 7. Ngoài ra, dữ liệu hải quan mới nhất cho thấy lượng nhập khẩu từ Thụy Sĩ đã tăng vọt từ 9,9 tấn trong tháng 7 lên 35,0 tấn trong tháng 8, với giá trị vượt hơn 3 tỷ USD. Xuất khẩu từ Thụy Sĩ sang Ấn Độ cũng duy trì ở mức cao, tăng từ 13,5 tấn trong tháng 7 lên 15,2 tấn trong tháng 8. Nhiều khả năng các nhà sản xuất trang sức đang tích trữ hàng hóa để chuẩn bị cho mùa lễ hội và cưới hỏi.

Các nhà đầu tư cũng tiếp tục đổ tiền vào vàng, với vị thế mua ròng hợp đồng vàng tương lai phi thương mại trên sàn COMEX tăng lên 26,6 triệu ounce. Các nhà phân tích cho rằng, đây là mức cao nhất kể từ tháng 2, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 31,5 triệu ounce hồi tháng 9-2024. Lượng nắm giữ vàng của các quỹ ETF cũng tiếp tục tăng và đã đạt 96,1 triệu ounce, nhưng vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục 111 triệu ounce vào tháng 10 năm 2020.

VIỆT VƯƠNG