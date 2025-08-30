Giá vàng hôm nay 30/8/2025: Thế giới tăng chóng mặt, SJC vút lên đỉnh cao mới

Giá vàng thế giới hôm nay 30/8/2025

Lúc 20h (ngày 29/8, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.426 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.449 USD/ounce.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), tăng nhẹ ở mức 98,03 điểm. Giá dầu thô giảm, giao dịch quanh mức 64,25 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,23%.

Thị trường vàng tiếp tục đối mặt với áp lực bán nhưng vẫn duy trì ổn định trên mức 3.400 USD/ounce, trong bối cảnh lạm phát cao đang đe dọa các hoạt động kinh tế.

Theo báo cáo từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), tăng 0,3% trong tháng 7, sau mức tăng tương tự trong tháng 6. Chỉ số giá tiêu dùng tăng đúng như dự báo của các chuyên gia.