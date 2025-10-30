Giá vàng hôm nay (30-10): Vàng miếng, vàng nhẫn cùng tăng mạnh

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay bật tặng mạnh ở cả chiều mua vào và bán ra so với rạng sáng qua.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 147,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý SJC tăng giá vàng miếng thêm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mốc 145,6 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay (30-10): Vàng miếng và vàng nhẫn cùng bật tăng mạnh. Ảnh minh họa: vneconomy.vn



Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 30-10 như sau: