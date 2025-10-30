Giá vàng hôm nay (30-10): Vàng miếng, vàng nhẫn cùng tăng mạnh

30/10/2025 06:57

Giá vàng hôm nay (30-10): Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng bật tăng mạnh, với mức tăng cao nhất là 3,6 triệu đồng/lượng mua vào. Trên thị trường thế giới, giá vàng quay đầu giảm 31 USD/ounce.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay bật tặng mạnh ở cả chiều mua vào và bán ra so với rạng sáng qua.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 147,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý SJC tăng giá vàng miếng thêm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mốc 145,6 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay (30-10): Vàng miếng và vàng nhẫn cùng bật tăng mạnh. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 30-10 như sau: 

Vàng
Rạng sáng 29-10
Rạng sáng 30-10
Chênh lệch
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
SJC
143,1
145,1
146,1
148,1
+3000
+3000
DOJI
143,1
145,1
146,1
148,1
+3000
+3000
PNJ
143,1
145,1
146,1
148,1
+3000
+3000
Bảo Tín Minh Châu
143,5
145,1
147,1
148,1
+3600
+3000
Phú Quý SJC
142,6
145,1
145,6
148,1
+3000
+3000

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng bật tăng mạnh so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 143,8 - 146,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mốc 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 145,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay     

Giá vàng thế giới hôm nay giảm 31 USD/ounce so với rạng sáng qua, hiện giao dịch quanh ngưỡng 3.936 USD/ounce (tương đương khoảng 125 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 23,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay (30-10) quay đầu giảm. Ảnh minh họa: Reuters

Giá vàng tăng gần 2% vào thứ Tư, phục hồi từ mức thấp nhất trong 3 tuần ghi nhận ở phiên trước, khi một số nhà giao dịch đóng vị thế bán khống trước thềm quyết định lãi suất quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố cùng ngày.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm Chiến lược gia trưởng về kim loại tại Zaner Metals, cho biết: “Một số vị thế bán khống mang tính đầu cơ đang được đóng lại trước quyết định của Fed. Thị trường đặc biệt chú ý đến tuyên bố chính sách và các câu trả lời của Chủ tịch Jerome Powell trong buổi họp báo”.

Fed được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, nhằm phản ứng với dữ liệu lạm phát tháng 9 yếu hơn dự kiến và dấu hiệu suy yếu trên thị trường lao động, dù các số liệu kinh tế gần đây khá hạn chế do chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa một phần.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ phát biểu của ông Powell để tìm tín hiệu định hướng chính sách trong thời gian tới.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư thông báo đạt được thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ lạc quan về một thỏa thuận tương tự với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trước cuộc gặp dự kiến diễn ra vào thứ Năm.

Một thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn, từ đó gây áp lực giảm lên giá vàng.

Tính từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng 52% và đạt mức kỷ lục 4.381,21 USD/ounce vào ngày 20-10 nhờ được hỗ trợ bởi bất ổn địa chính trị - kinh tế, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và hoạt động mua ròng liên tục từ các ngân hàng trung ương.

Nhìn về xu hướng giá trong năm tới, theo kết quả khảo sát tại Hội nghị Toàn cầu về kim loại quý 2025 của Hiệp hội Thị trường vàng London (LBMA), các đại biểu dự báo, giá vàng sẽ tăng lên 4.980 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 25% so với hiện tại.

KHÁNH MINH

