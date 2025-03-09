Giá vàng hôm nay 3/9/2025: SJC vọt lên 130,6 triệu, lập đỉnh kỷ lục tới khi nào?

Giá vàng thế giới hôm nay 3/9/2025

Tới 18h45 ngày 2/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.482 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.550 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 2/9 cao hơn khoảng 32,6% (tương đương 857 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 111,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 29/8 trước kỳ nghỉ lễ.

Giá vàng trên sàn New York tối 2/9 (giờ Việt Nam) chịu áp lực giảm nhẹ sau một cú tăng sốc và lập đỉnh cao mọi thời đại mới ngay đầu tháng 9. Trong phiên giao dịch ngày 1/9, giá vàng giao ngay có lúc lên trên 3.508 USD/ounce. Đây là đỉnh cao lịch sử mới của mặt hàng này, hơn kỷ lục cũ xác lập hôm 21/4.

Chỉ trong chưa đầy một tuần cuối tháng 8, giá vàng giao ngay đã tăng thêm khoảng 140 USD, tương đương tăng 4,2%, đưa vàng lên đỉnh cao lịch sử mới trong bối cảnh giới đầu tư đánh cược vào khả năng nước Mỹ sẽ nhanh chóng giảm lãi suất.