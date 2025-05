Giá vàng hôm nay (3-5): Giá vàng nhẫn PNJ giảm mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới tăng, với giá vàng giao ngay tăng 1,3 USD lên 3.241,6 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.243,3 USD/ounce, tăng 21,1 USD so với rạng sáng qua.

Dù tăng nhẹ so với rạng sáng qua nhưng giá vàng đã giảm so với mức cao có được vào thứ Sáu khi báo cáo công bố mới nhất cho thấy thị trường lao động tốt hơn dự kiến. Cùng với đó, những dấu hiệu cho thấy căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dịu đi cũng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại trú ẩn an toàn này, khiến vàng ghi nhận tuần giảm thứ 2 liên tiếp sau chuỗi tăng giá “khủng”.

Theo đó, dữ liệu công bố cho thấy, đã có 177.000 việc làm được tạo ra vào tháng trước, cao hơn 44.000 việc làm so với dự đoán của các nhà kinh tế. Con số đó vẫn giảm mạnh so với mức 228.000 trong tháng 3. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%, phù hợp với kỳ vọng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, báo cáo này là dữ liệu tháng 4 và vẫn còn quá sớm để thị trường lao động cho thấy tác động của chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa Ole Hansen của Saxo Bank cho rằng, mức độ chấp nhận rủi ro nói chung đã được cải thiện trong tuần này do hy vọng sẽ chứng kiến sự cải thiện trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Hansen nói thêm rằng, giá vàng hiện tại chỉ thấp hơn mức đỉnh 100 USD, và điều đó có thể cho thấy có một làn sóng mua mới từ các nhà đầu tư đang “bắt đáy”, những người tin rằng giá vàng sẽ còn tăng nữa trong tương lai.