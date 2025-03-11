Giá vàng hôm nay (3-11): Nhiều nhà đầu tư lỗ nặng sau một tuần

Giá vàng trong nước đã tăng mạnh vào đầu tuần qua, sau đó liên tục điều chỉnh giảm. Đóng cửa tuần, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu như SJC, PNJ thấp hơn 800 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước đó, thậm chí chiều mua tại Bảo Tín Minh Châu, DOJI giảm mạnh từ 1,1 - 1,3 triệu đồng/lượng.
Cũng trong tuần qua, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh nhất khi điều chỉnh tới 3,8 triệu đồng/lượng ở cả giá mua và giá bán so với cuối tuần trước đó. SJC cũng hạ giá vàng nhẫn tới 2,5 triệu đồng/lượng mua - bán. Các nhà vàng SJC, PNJ và DOJI giảm giá mua vàng nhẫn 800 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 800 - 900 nghìn đồng/lượng ở giá bán.
Đà giảm của giá vàng tuần qua, cùng mức chênh lệch mua vào - bán ra nới rộng, khiến nhà đầu tư trong nước lỗ nặng sau một tuần.
|Giá vàng hôm nay (3-11): Nhà đầu tư lỗ nặng sau một tuần. Ảnh minh họa: vneconomy.vn
Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Giá vàng miếng hôm nay giữ ổn định so với phiên giao dịch rạng sáng qua.
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều.
Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.
Phú Quý cũng giữ nguyên giá vàng miếng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mốc 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 3-11 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 2-11
|Rạng sáng 3-11
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|SJC
|146,4
|148,4
|146,4
|148,4
|-
|-
|DOJI
|146,4
|148,4
|146,4
|148,4
|-
|-
|PNJ
|146,4
|148,4
|146,4
|148,4
|-
|-
|Bảo Tín Minh Châu
|146,9
|148,4
|146,9
|148,4
|-
|-
|Phú Quý SJC
|145,9
|148,4
|145,9
|148,4
|-
|-
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Cùng xu thế với vàng miếng, các thương hiệu không điều chỉnh giá vàng nhẫn so với rạng sáng qua.
SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giao dịch ở mức 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng đi ngang ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý ổn định ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới hôm nay khởi động tuần mới "bất định" sau khi thị trường vừa kết thúc tuần thứ hai liên tiếp tiêu cực, giá vẫn quanh 4.000 USD/ounce, đã giảm rất mạnh so với mức cao nhất của tuần trước. Các chuyên gia ở trạng thái trung lập và cân bằng hiếm thấy khi dự báo giá vàng tuần này.
Giá vàng thế giới hôm nay tăng 18,4 USD/ounce so với phiên chốt cuối tuần trước, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.003 USD/ounce (tương đương khoảng 127,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).
Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 21,2 triệu đồng/lượng.
|Các chuyên gia ở trạng thái trung lập và cân bằng khi dự báo giá vàng thế giới tuần này. Ảnh minh họa: Getty
Giá vàng tiếp tục giảm trong tuần qua, nhưng ngay cả viễn cảnh chu kỳ cắt giảm lãi suất bị đe dọa và các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung mang tính hòa giải cũng không thể khiến kim loại quý này giảm sâu dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce. Chốt tuần, giá vàng bám chặt ngưỡng 4.000 USD/ounce.
Dự báo giá vàng tuần này, qua kết quả khảo sát hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia trong ngành đang ở trạng thái trung lập và cân bằng hiếm thấy. Trong số các nhà phân tích của Phố Wall tham gia khảo sát, 21% dự báo giá vàng tăng, 21% dự đoán giảm, còn lại 57% cho rằng vàng sẽ tiếp tục dao động đi ngang trong biên độ hẹp.
Tuần này, thị trường sẽ theo dõi loạt dữ liệu quan trọng như PMI sản xuất - dịch vụ Mỹ, báo cáo việc làm tư nhân và quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh. Ngoài ra, tâm điểm còn là diễn biến đàm phán Mỹ - Trung và tình hình ngân sách chính phủ Mỹ.
Dù hai tuần liên tiếp sụt giảm, vàng vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD. Nhiều chuyên gia nhận định chu kỳ tăng giá chưa kết thúc bởi căng thẳng địa chính trị, xu hướng mua vàng của ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng hộ rủi ro vẫn duy trì.
KHÁNH MINH