Giá vàng hôm nay (3-11): Nhiều nhà đầu tư lỗ nặng sau một tuần

Giá vàng trong nước đã tăng mạnh vào đầu tuần qua, sau đó liên tục điều chỉnh giảm. Đóng cửa tuần, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu như SJC, PNJ thấp hơn 800 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước đó, thậm chí chiều mua tại Bảo Tín Minh Châu, DOJI giảm mạnh từ 1,1 - 1,3 triệu đồng/lượng.

Cũng trong tuần qua, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh nhất khi điều chỉnh tới 3,8 triệu đồng/lượng ở cả giá mua và giá bán so với cuối tuần trước đó. SJC cũng hạ giá vàng nhẫn tới 2,5 triệu đồng/lượng mua - bán. Các nhà vàng SJC, PNJ và DOJI giảm giá mua vàng nhẫn 800 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 800 - 900 nghìn đồng/lượng ở giá bán.

Đà giảm của giá vàng tuần qua, cùng mức chênh lệch mua vào - bán ra nới rộng, khiến nhà đầu tư trong nước lỗ nặng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay (3-11): Nhà đầu tư lỗ nặng sau một tuần. Ảnh minh họa: vneconomy.vn



Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay giữ ổn định so với phiên giao dịch rạng sáng qua.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều.