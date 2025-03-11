Giá vàng hôm nay 3/11: 'Khả năng giá vàng đang rơi vào chu kỳ giảm'

Sáng 3/11, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới đã mất khoảng 36 USD/ounce (khoảng 1,1 triệu đồng), lùi sâu về còn 3.966 USD/ounce.

So với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, kim loại quý đã mất hơn 400 USD.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 126 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 22 triệu đồng/lượng.

Trong nước tính tới 6 giờ sáng, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh 146,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng và 146,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích những yếu tố hỗ trợ đà tăng giá liên tiếp của vàng trong nhiều tháng qua đã phản ánh hết vào giá. Mới nhất, cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo cấp cao Mỹ và Trung Quốc đã có kết quả tích cực, khi đạt nhiều thỏa thuận thương mại để tránh căng thẳng thuế quan.