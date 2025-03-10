Giá vàng hôm nay 3/10/2025 chịu tác động mạnh từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa

Giá vàng thế giới hôm nay 3/10/2025

Lúc 20h ngày 2/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.887 USD/ounce. Giá vàng tương lai tháng 12 đạt mức 3.908 USD/ounce.

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch tại Mỹ. Giá bạc giảm nhẹ nhưng vẫn ở gần mức cao nhất trong 14 năm qua. Nhu cầu mua tài sản an toàn ổn định đang giữ giá cả hai kim loại quý ở mức cao.

Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ hai đóng cửa. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gia tăng căng thẳng do ngừng giải ngân 18 tỷ USD cho các dự án hạ tầng, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng sa thải hàng nghìn nhân viên liên bang.

Một báo cáo của Bloomberg cho biết, những động thái của chính quyền cho thấy lập trường đang cứng rắn hơn, điều này có thể buộc một bên phải nhượng bộ nhiều hơn để đưa chính phủ liên bang hoạt động trở lại. Một số nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ lo ngại rằng chiến lược này có thể phản tác dụng.