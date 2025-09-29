Giá vàng hôm nay 29/9/2025 tăng không ngừng, vàng miếng SJC ra sao?

Giá vàng thế giới hôm nay 29/9/2025

Chốt tuần qua, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.758 USD/ounce. Giá vàng tương lai tháng 12 đạt mức 3.789 USD/ounce.

Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive, nhận định, biến động giá đã phản ánh rõ ràng diễn biến của thị trường vàng tuần này. Tuần qua là một phép thử lớn. Các số liệu kinh tế đều tích cực từ doanh số bán nhà mới, GDP cho đến đơn hàng hàng hóa lâu bền. Trong khi đó, chứng khoán, đặc biệt là Nasdaq, chịu áp lực chốt lời mạnh, còn đồng USD tăng hơn 1%. Trong bối cảnh các thông tin kinh tế hoàn toàn bất lợi, giá vàng vẫn tăng.

“Thông điệp từ thị trường vàng là: xu hướng tăng không phụ thuộc duy nhất vào đồng USD yếu hay kỳ vọng Fed cắt giảm mạnh. Ngay cả khi một yếu tố hỗ trợ biến mất, các động lực khác vẫn đủ để giữ đà tăng”, Button nói.

Theo ông Button, sau nhiều tuần tăng giá liên tiếp, nhiều nhà đầu tư vàng lo ngại về một đợt điều chỉnh. “Các thị trường khác đều chốt lời, nhưng vàng thì không. Về mặt dữ liệu kinh tế, đây là một tuần xấu cho vàng, nhưng giá vẫn đi lên”, ông giải thích.