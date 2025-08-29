Giá vàng hôm nay 29/8/2025 tăng phi mã, SJC vượt 129 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước hôm nay 29/8/2025

Giá vàng trong nước chiều nay tiếp tục được điều chỉnh tăng, lên đỉnh cao lịch sử mới.

Lúc 13h29', giá vàng 9999 của SJC được nâng lên mức 127,8-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay.

Đầu phiên giao dịch 29/8, giá vàng miếng SJC tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức cao kỷ lục 127,4-128,9 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 127.800.000 + 800.000 129.300.000 + 800.000 Doji Hà Nội 127.400.000 + 400.000 128.900.000 + 400.000 Doji TP.HCM 127.400.000 + 400.000 128.900.000 + 400.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật chiều 29/8

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay tiếp tục đi lên, lập kỷ lục mới.

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng khá mạnh.