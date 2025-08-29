Giá vàng hôm nay 29/8/2025 tăng cao bất ngờ, vàng SJC tiến tới đỉnh 130 triệu

Giá vàng thế giới hôm nay 29/8/2025

Lúc 20h (ngày 28/8, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.403 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.429 USD/ounce.

Theo báo cáo vừa công bố, GDP quý II của Hoa Kỳ tăng trưởng 3,3%, cao hơn so với ước tính ban đầu là 3,0% và vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế. GDP thực tế được điều chỉnh tăng chủ yếu nhờ sự cải thiện của hoạt động đầu tư và chi tiêu tiêu dùng.

Bộ Lao động Hoa Kỳ vừa công bố dữ liệu thị trường lao động. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, điều chỉnh theo mùa, là 229.000 trong tuần kết thúc vào ngày 23/8. Con số này chỉ thấp hơn một chút so với dự báo là 230.000. Số liệu của tuần trước được điều chỉnh giảm từ 235.000 xuống còn 234.000.

Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục đạt 1,954 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 16/8, thấp hơn mức dự kiến là 1,975 triệu.