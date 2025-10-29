Giá vàng hôm nay 29/10/2025: Vàng thế giới mất 16 triệu/lượng, SJC giảm đến khi nào?

Giá vàng thế giới hôm nay 29/10/2025

Tới 20h30 ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.930 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.939 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 28/10 cao hơn khoảng 49,7% (tương đương tăng 1.305 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 125,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 28/10.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 28/10 (giờ Việt Nam) tiếp tục giảm sâu. Trước đó, trên thị trường châu Á, vàng đã mất mốc 4.000 USD/ounce, rồi xuyên thủng cả ngưỡng 3.900 USD/ounce, trước khi hồi phục nhẹ lên 3.930 USD/ounce.

So với đỉnh 4.380 USD/ounce ghi nhận hôm 21/10, giá vàng có lúc đã giảm 500 USD (tương đương 15,8 triệu đồng/lượng).

Vàng giảm giá trong bối cảnh những tín hiệu tích cực trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung đã kích hoạt hoạt động chốt lời và tạo làn sóng bán khống quy mô lớn, khiến mặt hàng kim loại quý lao dốc nhanh.