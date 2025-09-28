Giá vàng hôm nay (28-9): Liệu có vượt ngưỡng 3.800 USD/ounce?

28/09/2025 06:54

Giá vàng hôm nay (28-9): Giá vàng miếng trong nước đồng loạt bật tăng lên mức 135 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn giữ vững đà tăng và leo lên sát mức 3.800 USD/ounce.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 133 – 135 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 132,5 – 135 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 28-9 như sau:

Vàng
Rạng sáng 27-9
Rạng sáng 28-9
Chênh lệch
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
DOJI
132,5
134,5
133
135
+ 500
+ 500
SJC
132,5
134,5
133
135
+ 500
+ 500
PNJ
132,5
134,5
133
135
+ 500
+ 500
Bảo Tín Minh Châu
132,5
134,5
133
135
+ 500
+ 500
Phú Quý
132
134,5
132,5
135
+ 500
+ 500
Giá vàng hôm nay (28-9): Vàng miếng đồng loạt bật tăng lên mức 135 triệu đồng/lượng bán ra. Ảnh minh họa: diendandoanhnghiep.vn 

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Tương tự, giá vàng nhẫn hôm nay của các thương hiệu đồng loạt được điều chỉnh tăng so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,8 – 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 128,8 triệu đồng/lượng mua vào – 131,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu nhích tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 129,1 – 132,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý cũng tăng giá vàng nhẫn thêm 300.000 đồng/lượng, niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,8 - 131,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay  

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao hôm nay ghi nhận quanh mốc 3.760 USD/ounce, tăng khoảng 10,50 USD/ounce so với phiên liền trước.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 119,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Sau một tuần giao dịch đầy biến động, giá vàng thế giới vẫn giữ vững đà tăng và leo lên sát mốc 3.800 USD/ounce. Ảnh: CNBC 

Như vậy, sau một tuần giao dịch đầy biến động, giá vàng thế giới vẫn giữ vững đà tăng và leo lên sát mốc 3.800 USD/ounce.

Theo đó, tuần qua, giá vàng mở cửa ở mức 3.687 USD/ounce và nhanh chóng vượt mốc 3.700 USD, rồi tiến lên mức 3.745 USD khi thị trường Mỹ mở cửa đầu tuần. Đỉnh cao nhất được ghi nhận là ngưỡng gần 3.790 USD/ounce trước khi điều chỉnh giảm nhẹ.

Mặc dù chịu áp lực chốt lời và đồng USD tăng giá, giá vàng vẫn phục hồi và kết tuần ở ngưỡng 3.765 USD/ounce, tăng hơn 3% so với tuần trước.

Thị trường vàng tuần qua được hỗ trợ giá sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE), của nước này giữ ổn định ở mức 2,9% trong 12 tháng qua. Dù lạm phát vẫn vượt mục tiêu của Fed song các chuyên gia cho rằng tình hình chưa đến mức đáng lo, khi kinh tế và tiêu dùng Mỹ vẫn thể hiện sức bền.

Theo khảo sát của Kitco News, 84% chuyên gia phân tích Phố Wall tin giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, không ai dự đoán giảm. Trong khi đó, 63% nhà đầu tư cá nhân cũng có quan điểm lạc quan, dù mức độ thận trọng hơn.

Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định, Fed còn dư địa để hạ lãi suất ít nhất 50 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm. Nhờ đó, giá vàng có đủ động lực để vượt ngưỡng 3.800 USD/ounce nhờ lực mua từ ngân hàng trung ương (dự kiến hơn 900 tấn trong năm 2025).

Nhiều chuyên gia cho rằng mức 3.800 USD/ounce có thể là vùng tạm nghỉ ngắn hạn, nhưng xu hướng chung vẫn là đi lên. Một số chuyên gia thậm chí dự báo vàng có thể chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce nếu dòng tiền tiếp tục đổ mạnh. Các yếu tố được nhắc đến nhiều nhất bao gồm chính sách chi tiêu công của Mỹ, nguy cơ chính phủ đóng cửa, cũng như động thái mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương...

