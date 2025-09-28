Giá vàng hôm nay (28-9): Liệu có vượt ngưỡng 3.800 USD/ounce?

Như vậy, sau một tuần giao dịch đầy biến động, giá vàng thế giới vẫn giữ vững đà tăng và leo lên sát mốc 3.800 USD/ounce.

Theo đó, tuần qua, giá vàng mở cửa ở mức 3.687 USD/ounce và nhanh chóng vượt mốc 3.700 USD, rồi tiến lên mức 3.745 USD khi thị trường Mỹ mở cửa đầu tuần. Đỉnh cao nhất được ghi nhận là ngưỡng gần 3.790 USD/ounce trước khi điều chỉnh giảm nhẹ.

Mặc dù chịu áp lực chốt lời và đồng USD tăng giá, giá vàng vẫn phục hồi và kết tuần ở ngưỡng 3.765 USD/ounce, tăng hơn 3% so với tuần trước.

Thị trường vàng tuần qua được hỗ trợ giá sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE), của nước này giữ ổn định ở mức 2,9% trong 12 tháng qua. Dù lạm phát vẫn vượt mục tiêu của Fed song các chuyên gia cho rằng tình hình chưa đến mức đáng lo, khi kinh tế và tiêu dùng Mỹ vẫn thể hiện sức bền.

Theo khảo sát của Kitco News, 84% chuyên gia phân tích Phố Wall tin giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, không ai dự đoán giảm. Trong khi đó, 63% nhà đầu tư cá nhân cũng có quan điểm lạc quan, dù mức độ thận trọng hơn.

Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định, Fed còn dư địa để hạ lãi suất ít nhất 50 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm. Nhờ đó, giá vàng có đủ động lực để vượt ngưỡng 3.800 USD/ounce nhờ lực mua từ ngân hàng trung ương (dự kiến hơn 900 tấn trong năm 2025).

Nhiều chuyên gia cho rằng mức 3.800 USD/ounce có thể là vùng tạm nghỉ ngắn hạn, nhưng xu hướng chung vẫn là đi lên. Một số chuyên gia thậm chí dự báo vàng có thể chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce nếu dòng tiền tiếp tục đổ mạnh. Các yếu tố được nhắc đến nhiều nhất bao gồm chính sách chi tiêu công của Mỹ, nguy cơ chính phủ đóng cửa, cũng như động thái mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương...

ANH PHƯƠNG